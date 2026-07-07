Mané Díaz sorprendió al contar qué hará si Colombia gana el Mundial 2026; su promesa causó revuelo

El apoyo de la familia de Luis Díaz a la Selección Colombia ha sido uno de los temas que ha acompañado la participación del equipo en el Mundial 2026. En medio de la emoción por el torneo, Mané Díaz, padre del futbolista colombiano, reveló una promesa que llamó la atención de los internautas.

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¿Qué ha dicho Mané Díaz sobre el desempeño de su hijo en el futbol profesional?

En una entrevista con la FIFA, Luis Manuel Díaz recordó varios momentos de la carrera de su hijo y habló con orgullo del camino que recorrió hasta convertirse en uno de los referentes de la Selección Colombia.

El padre del delantero explicó que desde pequeño Luis mostró una conexión especial con el fútbol. Según contó, cuando apenas empezaba a gatear ya buscaba piedras en el patio y las movía con el pie, una señal que para él reflejaba la relación que su hijo tendría con el balón.

También recordó uno de los momentos más importantes para la familia: cuando Luis Díaz recibió el llamado a la Selección Colombia de mayores. Mané Díaz relató que él se encontraba en La Guajira y su hijo estaba en Barranquilla cuando conocieron la noticia.

“Qué alegría para la familia. Qué emoción que lo llamaron para la selección. Eso fue para nosotros un orgullo y una satisfacción”, mencionó.

Mané Díaz recordó los inicios de Luis Díaz en el futbol profesional / (Foto de Canal RCN y AFP)

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Además, destacó la personalidad del futbolista y aseguró que Luis nunca ha olvidado sus raíces. Según sus palabras, el jugador mantiene presente que viene de un entorno humilde y que esa historia hace parte de la persona que es actualmente.

Sobre su estilo de juego, Luis Manuel Díaz también habló de la técnica de su hijo y explicó que su habilidad para manejar el balón está relacionada con la influencia de futbolistas como Ronaldinho y Lionel Messi.

Actualmente, Mané Díaz acompaña de cerca el camino de la Selección Colombia durante el Mundial 2026 y ha compartido algunos momentos de su experiencia siguiendo el torneo.

¿Qué hará el papá de Luis Díaz si Colombia gana el Mundial 2026?

La emoción de Mané Díaz por el desempeño de la Selección Colombia también quedó reflejada en sus redes sociales, donde una publicación suya llamó la atención de los internautas.

Mané Díaz continúa expresando su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

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El padre de Luis Díaz compartió un mensaje en el que aseguró que continúa preparándose para cumplir una promesa en caso de que se cumplan dos condiciones:

Que Colombia sea campeona del Mundial 2026 Que su hijo sea reconocido como goleador del torneo.

En la publicación, donde aparece realizando actividad física con ropa deportiva y una medalla, Luis Manuel dejó entender que estaría listo para realizar un recorrido por diferentes lugares del mundo si estas dos condiciones se llevan a cabo.

El mensaje generó comentarios entre los seguidores del equipo nacional, quienes empezaron a preguntarse cómo podría cumplir esa promesa si los resultados deportivos favorecen al conjunto colombiano.

Las expectativas alrededor de la Selección Colombia continúan creciendo mientras el equipo avanza en el torneo. El conjunto nacional enfrentará este martes 7 de julio a Suiza en Canadá, en un partido que podrá seguirse por Canal RCN y su aplicación oficial.