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Ella es la esposa de Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia

El entrenador tiene además dos hijos, uno de ellos trabaja junto a él en la Selección Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa de nestor lorenzo en el mundial 2026
Esposa de Néstor Lorenzo, director de Colombia/AFP: VERITY GRIFFIN

El exfutbolista y entrenador argentino Néstor Lorenzo, ha estado acaparando las miradas de miles de fanáticos, luego del gran desempeño que ha logrado la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Muchos se han cuestionado no solo por su forma de liderar a los cafeteros, sino también por su vida personal.

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¿Quién es la esposa de Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia?

El entrenador suele llevar su vida sentimental bastante privada, pues no es de presumir mucho a su esposa en redes sociales o exponerla a la opinión pública y la prensa.

vida personal de nestor lorenzo

Sin embargo, las pocas veces que se les ha visto en público juntos, han derrochado romanticismo.
Néstor Lorenzo se encuentra casado con la argentina Irma Publicastro, de quien se conoce muy poco, pero según se sabe es escritora.

En el año 2025, la mujer estuvo en la Feria del Libro leyendo un libro de poesía, con el que además conmovió al director técnico, quien no pudo contener las lágrimas en dichas presentación.

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¿Cuántos hijos tiene Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia?

La famosa pareja tiene dos hijos: Juan Manuel Lorenzo y Natalia Lorenzo, a quienes el entrenador ha presumido en sus redes sociales en sus más recientes cumpleaños, dedicándoles amorosas palabras y reiterándoles lo especiales que son en su vida.

Su hijo trabaja junto a él, pues forma parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia como asistente, mientras que su hija ejerce la medicina.

Ambos también son reservados con sus vidas personales, por lo que, no se sabe mucho más de ellos.

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Por ahora, Néstor Lorenzo continúa dando lo mejor de él para que los cafeteros sigan enfocados y hagan su mejor juego en cada partido del Mundial 2026.

nestor lorenzo guia a colombia en el mundial 2026

Este martes 7 de julio Colombia jugará contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, donde se conocerá cuál selección avanzará a los cuartos de final de esta competencia tan importante en el fútbol.

Recuerda que, puedes ver el partido y conocer todos los detalles al respecto a través de la pantalla del Canal RCN.

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