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Dani Duke pidió ayuda en redes por el estado en el que quedó La Liendra tras la salida de Cristiano

Dani Duke se mostró preocupada tras llegar de regreso a su casa y encontrar a La Liendra tendido en el suelo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Liendra y Dani Duke posando a la cámara.
Dani Duke expuso 'la tusa' de la Liendra tras la derrota de Portugal. Foto | Canal RCN.

El pasado lunes 06 de julio, se disputó el que ha sido para muchos uno de los partidos más tristes de la historia, esto luego de que Cristiano Ronaldo, le dijera adiós al sueño de ser campeón del mundo junto a la selección de Portugal.

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¿Qué le pasó a La Liendra tras la derrota de Portugal ante España en el Mundial 2026?

En medio de la conmoción que ha generado para miles de hinchas alrededor del mundo la salida de Cristiano de la Copa del Mundo, en Colombia algunas reconocidas figuras del entretenimiento también se han mostrado afectadas por la derrota de Portugal y el hecho de que este ídolo se haya despedido del torneo.

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Uno de ellos es Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien fue expuesto por Dani Dukemientras estaba tendido en el suelo completamente "despechado" por haber sido testigo de cómo Portugal fue eliminado por España.

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"¿Alguien más con su pareja así? Llegué de fotos y lo encontré en el despecho más grande de su vida", dijo Dani Duke mientras lo grabó desde su celular y el daba palabras de apoyo:"Todo va a estar bien, mi rey no estés así".

La Liendra y Dani Duke posando a la cámara.
Dani Duke se mostró preocupada por el estado de La Liendra. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Dani Duke pidió ayuda en redes en medio de la tristeza de La Liendra por la derrota de Portugal?

Además de mostrar a su novio evidentemente afectado por la salida del astro portugués mientras estaba recostado en el suelo y bebiendo, la creadora de contenido se mostró preocupada por el estado del influencer, de hecho, acudió a sus seguidores en su cuenta de Instagram para que le dieran algunos consejos.

"Necesito su ayuda para algo, mi novio se tomó esta b0tella, casi media botella y ahora el mundo le está dando vueltas está al borde y no sé que darle para que se le baje esa prenda, yo no sé", dijo Dani en sus historias.

La Liendra y Dani Duke en La casa de los famosos Colombia.
Liendra se mostró afectado por el último partido de Cristiano en el Mundial. Foto | Canal RCN.

Por su parte, La Liendra, quien ha dejado claro desde siempre su amor y admiración por Ronaldo, también apareció desde sus redes sociales mostrando la tristeza que le produjo, incluso, en los videos que posteó, se dejó ver con los ojos llorosos y expresando con dolor cuánta falta su ídolo en la Copa del Mundo.

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