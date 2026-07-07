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Suiza pierde a Johan Manzambi para enfrentar a Colombia en octavos del Mundial 2026; ¿qué pasó?

Johan Manzambi, goleador de Suiza en el Mundial 2026, no podrá jugar ante Colombia tras sufrir una inesperada lesión.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Suiza pierde a Johan Manzambi para enfrentar a Colombia en octavos del Mundial 2026
Johan Manzambi no se enfrentará a Colombia en octavos del Mundial 2026 / (Fotos de AFP)

La selección de Suiza tendrá que afrontar el partido contra Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 con una modificación inesperada en su nómina. El equipo dirigido por Murat Yakin confirmó la ausencia de uno de sus jugadores más importantes para el encuentro que se disputará en Vancouver.

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¿Por qué Johan Manzambi no jugará contra Colombia en el Mundial 2026?

Suiza no podrá contar con Johan Manzambi para el duelo ante Colombia luego de que el mediocampista sufriera una lesión durante el último entrenamiento previo al compromiso.

El jugador de 20 años presentó molestias en la práctica del lunes 06 de julio y, posteriormente, fue sometido a una resonancia magnética para conocer el alcance de la situación.

¿Por qué Johan Manzambi no jugará contra Colombia en el Mundial 2026?
Johan Manzambi sufrió lesión antes de jugar contra Colombia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Los resultados confirmaron que Manzambi no estará disponible para los octavos de final, aunque los estudios también descartaron una lesión de gravedad. La ausencia representa un cambio importante para el equipo, ya que el futbolista es considerado el máximo anotador de Suiza en este Mundial con tres goles.

Además, Manzambi comparte con Breel Embolo el liderato de asistencias de la selección suiza en el torneo, con dos pases decisivos. Por esta razón, su salida obliga a Murat Yakin a buscar una nueva alternativa para mantener el funcionamiento del equipo.

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¿Qué otros jugadores de Suiza están en duda ante Colombia?

La baja de Manzambi no sería la única preocupación para el cuerpo técnico suizo antes del partido contra Colombia. En rueda de prensa, Murat Yakin explicó que Rubén Vargas y Djibril Sow tuvieron que abandonar antes de tiempo el último entrenamiento.

¿Qué otros jugadores de Suiza están en duda ante Colombia?
Murat Yakin, técnico de Suiza, habla sobre los jugadores del equipo / (Foto de AFP)

Vargas es uno de los futbolistas con mayor participación ofensiva en el equipo europeo y se destaca por su capacidad para generar opciones de ataque. Por su parte, Sow ha tenido menos minutos durante la Copa del Mundo, aunque hace parte de las variantes habituales del entrenador.

A estas ausencias se suman Michel Aebischer y Luca Jaquez, quienes ya venían fuera de las convocatorias recientes por problemas físicos.

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¿Quién reemplazará a Johan Manzambi contra Colombia?

Ante la ausencia de Manzambi, Murat Yakin tendría como principal opción a Fabian Rieder para ocupar ese lugar en el mediocampo suizo. El jugador de 24 años ya fue titular durante este Mundial en el partido frente a Bosnia.

Otra alternativa para el entrenador sería Ardon Jashari, quien tuvo participación durante el debut de Suiza ante Qatar, ingresando en el segundo tiempo.

El partido entre Colombia y Suiza se disputará este martes en el BC Place de Vancouver, Canadá. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Canal RCN y su aplicación oficial. El ganador de esta fase avanzará a la siguiente etapa del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor del duelo entre Egipto y Argentina.

¿Dónde ver el partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026?
Podrás ver el partido Colombia vs. Suiza a través de Canal RCN / (Foto de AFP)
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