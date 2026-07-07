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Salomé Rodríguez comparte video de James y Daniela Ospina: ¿extraña a sus papás juntos?

Un video compartido por Salomé Rodríguez en TikTok revivió un recuerdo de James Rodríguez y Daniela Ospina cuando aún eran pareja

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El video que compartió Salomé Rodríguez sobre James y Daniela Ospina que hizo hablar a las redes
Salomé Rodríguez sorprendió con un video de James y Daniela Ospina juntos: esto compartió (Foto Patricia de Melo Moreina / AFP)

La Selección Colombia se prepara para disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Este martes 7 de julio, la Tricolor enfrentará a Suiza en busca de un cupo en los cuartos de final, una instancia que solo ha alcanzado una vez en su historia, durante el Mundial de Brasil 2014.

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Como capitán del equipo, James Rodríguez volverá a liderar al combinado nacional, que hasta el momento se mantiene invicto en el torneo y llega con la ilusión de seguir haciendo historia.

Mientras tanto, fuera de la cancha, un video compartido por su hija, Salomé Rodríguez, despertó la curiosidad de miles de usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a preguntarse si la adolescente aún recuerda con nostalgia la relación entre sus padres.

Salomé Rodríguez publicó un inesperado recuerdo de James y Daniela Ospina y generó especulaciones
El video que compartió Salomé Rodríguez sobre James y Daniela Ospina que hizo hablar a las redes (Foto Mike Nowak / AFP)

¿Qué video compartió Salomé Rodríguez en redes sociales?

Salomé Rodríguez, de 13 años, suele compartir contenido en TikTok donde aparece bailando con su prima Dulce Ospina y apoyando a la Selección Colombia durante el Mundial.

Sin embargo, uno de sus videos recientes llamó especialmente la atención por el mensaje que transmitía.

Todo comenzó cuando una creadora de contenido publicó un video en el que decía que soñaba con subir una fotografía junto al amor de su vida y que esa persona escribiera como descripción:

"Desde ya extrañándolas muchísimo".

Y es que este mensaje es una referencia a una publicación que James Rodríguez compartió en 2014, donde aparecía junto a Daniela Ospina y la pequeña Salomé, que en ese entonces tenía aproximadamente un año de edad. En esa publicación, el futbolista utilizó precisamente esa frase.

Lo que más llamó la atención fue que Salomé decidió compartir ese video en su propia cuenta de TikTok.

Aunque la joven no hizo ningún comentario sobre el significado de la publicación, varios usuarios interpretaron el gesto como una muestra de cariño hacia ese recuerdo familiar e incluso especularon con que podría extrañar la época en la que sus padres estaban juntos.

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¿Por qué se separaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

James Rodríguez y Daniela Ospina anunciaron su separación en 2017, cuando Salomé tenía apenas cuatro años.

Con el paso del tiempo, Daniela explicó que la ruptura no se dio por un único motivo, sino por una serie de situaciones que fueron desgastando la relación. Según contó, vivir en España, las decisiones tomadas por ambos y la manera en que enfrentaron los problemas terminaron alejándolos como pareja.

Pese al divorcio, ambos han mantenido una relación cordial por el bienestar de su hija y suelen acompañarla en los momentos importantes de su vida.

Actualmente, Daniela está casada con Gabriel Coronel, padre de su segundo hijo, mientras que James mantiene una relación con Luisa Duque.

En varias ocasiones, Salomé ha mostrado en sus redes sociales la buena relación que tiene con las actuales parejas de sus padres, dejando ver que, pese a la separación, la familia mantiene un ambiente de respeto y cercanía.

Salomé Rodríguez compartió un video de James y Daniela Ospina que despertó rumores en redes
Salomé Rodríguez revivió un recuerdo de James y Daniela Ospina que desató todo tipo de reacciones (Foto PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)
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