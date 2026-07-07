¿Argentina le ganará a Egipto en el Mundial 2026?, esto predijo Mhoni

La mexicana Mhoni Vidente continúa atrayendo toda la atención de sus fanáticos por sus predicciones en este Mundial 2026, debido a que logrado acertar en varias de ellas.

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¿Qué predijo Mhoni sobre Argentina versus Egipto en el Mundial 2026?

La medium se pronunció sobre varios de los partidos que vienen en el Mundial 2026, donde resaltó que la albiceleste saldría victoriosa de su encuentro contra la Selección de Egipto en octavos de final.

"Argentina gana contra Egipto", señaló.

Si bien no dio más detalles al respecto, con esta predicción muchos fanáticos se mostraron ansiosos al respecto, pues algunos desean que los argentinos continúen en competencia, mientras que otros han demostrado su apoyo por los egipcios.

Muchos han destacado que quieren ver más el juego del futbolista Lionel Messi, quien disputará su último Mundial, por lo que, muchos no quieren que salga eliminado como le ocurrió al delantero Cristiano Ronaldo.

Recordemos que, el portugués quedó por fuera del Mundial luego de perder contra la Selección de España con un resultado 1-0.

Es importante destacar que, la selección que pierda quedará por fuera del Mundial, mientras que la que gane logrará pasar a cuartos de final.

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¿Cuándo es el partido de Argentina contra Egipto en el Mundial 2026?

La Selección de Argentina deberá jugar contra la Selección de Egipto este martes 7 de julio a las 11:00 am, hora Colombia, cuyo encuentro lo puedes ver a través de la pantalla del Canal RCN.

En caso de que prefieras verlos desde un dispositivo móvil lo puedes hacer por medio de la aplicación o el canal de YouTube del Canal RCN totalmente gratis y en compañía de los mejores profesionales que te estarán informando todo acerca del encuentro.

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Cabe destacar que, el equipo que salga ganador será el próximo rival de quien obtenga la victoria entre Colombia y Suiza, cuyo partido también se dará este martes a las 3:00 p.m, el cual también puedes ver por el Canal RCN y que según Mhoni detalló que los cafeteros serían los ganadores.

Es decir que, según la mexicana, los cuartos de final sería Argentina contra Colombia.