Se viraliza la teoría que ha acertado en los octavos de final del Mundial: así afectaría a Colombia

La Selección Colombia afrontará este martes 7 de julio uno de los partidos más importantes de los últimos años. El combinado nacional se medirá ante Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026, una instancia que solo ha alcanzado una vez en toda su historia, durante el Mundial de Brasil 2014.

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Mientras los aficionados esperan el partido, en redes sociales comenzó a hacerse viral una curiosa teoría que ha llamado la atención de miles de personas.

Según varios usuarios, existiría un patrón que se ha repetido en todos los partidos de los octavos de final disputados hasta ahora.

Aunque se trata únicamente de una coincidencia y no tiene ningún sustento deportivo, muchos seguidores ya la consideran una nueva "cábala" para el partido de Colombia.

La teoría viral que ha acertado todas las eliminaciones del Mundial ilusiona a Colombia antes de enfrentar a Suiza (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

¿Cuál es la teoría viral sobre las eliminaciones del Mundial?

La teoría fue compartida por un creador de contenido identificado como Único Anime en Instagram, quien recopiló lo ocurrido en los partidos de octavos de final y encontró un detalle que, según él, se ha repetido en todas las eliminatorias.

De acuerdo con su publicación, las selecciones cuyo himno nacional sonó primero durante la ceremonia previa al partido terminaron siendo eliminadas del Mundial.

Para respaldar la teoría, reveló que los encuentros en los que Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal y Estados Unidos escucharon primero su himno nacional antes del inicio del partido y posteriormente quedaron eliminados de la competencia.

Teoría del Mundial que ha coincidido con todas las eliminaciones ilusiona a los hinchas colombianos (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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¿Podría beneficiar a Colombia la teoría del himno?

El creador también compartió el orden previsto para los himnos de los partidos programados para este martes 7 de julio.

Según explicó, en el encuentro entre Argentina y Egipto el himno argentino sonaría primero, mientras que en el partido entre Colombia y Suiza sería el himno suizo el que abriría la ceremonia.

Siguiendo esa teoría, Argentina y Suiza serían las selecciones eliminadas, mientras que Egipto y Colombia avanzarían a los cuartos de final.

En caso de que la predicción coincidiera nuevamente con el resultado real, Colombia conseguiría clasificarse por segunda vez en su historia a los cuartos de final de una Copa del Mundo, igualando lo hecho en Brasil 2014.