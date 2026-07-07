Reconocido analista hace una inesperada predicción sobre Colombia en el Mundial

En la tarde de este martes 7 de julio, Colombia se enfrenta a Suiza en la Copa Mundial FIFA 2026, disputando su lugar en los cuartos de final; este encuentro será a las 3:00 p.m. en el Estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

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Alrededor de la Selección ha habido muchas preocupaciones, primero, porque Jhon Córodoba está lesionado y no podrá jugar hoy, y en caso de clasificar, lo que queda de la copa del mundo; además, la tricolor ha sido el país que más ha viajado para jugar.

Pues es la única que le ha tocado competir en las tres sedes del mundial y claramente esto representa un desgaste, porque justo esta vez tuvo un día menos de descanso en comparación a Suiza, quien clasificó a octavos en ese mismo estadio.

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Por ahora, se espera mucho de la Selección, pues han demostrado que no son un rival pequeño y por eso, expertos en el deporte están hablando de ellos, apostando a que pueden llegar más lejos en este torneo.

¿Qué dijo comentarista sobre el futuro de Colombia en el Mundial 2026?

A través de las redes sociales, Colombia tiene hablando a muchos expertos sobre el fútbol, pues dicen que han sido toda una sorpresa por su defensa y que, también se ha dicho que están más seguros en el momento de atacar, pues era una de las debilidades de la tricolor.

Comentarista español sorprendió con lo que dijo sobre Colombia. (AFP/ Carl Recine)

Recientemente, un comentarista español, dijo que la Selección “da mucho de qué hablar y que es la gran tapada. Hasta el momento, los mejores”.

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Así mismo, dijo que la defensa es muy buena y que son la sensación ahora en los octavos; por eso, expresó que los puede ver en cuartos de final enfrentándose a Argentina.

¿Qué más han dicho sobre Colombia otros expertos del fútbol?

Analista internacional se atrevió a decir hasta dónde llegará Colombia. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Además de comentaristas y expertos, exdirectores técnicos y reconocidos exfutbolistas como Zidane del Real Madrid y Rio Ferdinand del Manchester United, dijeron que la Selección Colombia tiene un gran futuro en este Mundial 2026.

De hecho, se atrevieron a decir que más que llegar a la final, pueden levantar el trofeo, pues vieron en ellos que no son un equipo fácil de vencer, luego de triunfos tras Ghana y el empate de Portugal.