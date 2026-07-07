Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Este es el barrio de Bogotá que tendría corte de luz durante el partido Colombia vs. Suiza

Habitantes de un reconocido barrio de Bogotá se quejan por un corte de luz programado durante el partido Colombia vs. Suiza.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Este será el barrio de Bogotá que tendría corte de luz durante el partido Colombia vs. Suiza
Habitantes de un reconocido barrio de Bogotá expresan inconformidad por un corte de luz durante el partido Colombia vs. Suiza / (Foto de AFP y Freepik)

Mientras miles de colombianos se preparan para ver el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026, en un sector de Bogotá surgió una preocupación por una situación que podría cambiar los planes de varios aficionados.

Artículos relacionados

¿Cuál será el barrio de Bogotá que se quedará sin luz durante Colombia vs. Suiza?

A pocas horas del encuentro entre la Selección Colombia y Suiza, los habitantes del barrio Nicolás de Federman conocieron que durante buena parte de la jornada tendrán una suspensión programada del servicio de energía.

El corte está previsto desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del martes 7 de julio, un horario que coincide con el compromiso de la 'Tricolor' por los octavos de final del Mundial 2026. La situación llamó la atención de los residentes, quienes esperaban disfrutar del partido desde sus viviendas.

¿Cuál será el barrio de Bogotá que se quedará sin luz durante Colombia vs. Suiza?
Nicolás de Federman será el barrio de Bogotá que se quedará sin luz durante Colombia vs. Suiza / (Foto de AFP)

La noticia comenzó a circular rápidamente entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde varios expresaron su preocupación por la coincidencia entre el mantenimiento y uno de los eventos deportivos más esperados del año.

Artículos relacionados

¿Por qué habrá corte de luz en Nicolás de Federman durante Colombia vs. Suiza?

La suspensión del servicio corresponde a trabajos de mantenimiento programados en la red eléctrica de ese sector de Bogotá. Estas intervenciones hacen parte de las labores que periódicamente se realizan para conservar la infraestructura y asegurar su funcionamiento.

Aunque este tipo de procedimientos son habituales, la fecha elegida generó comentarios debido a que coincide con el partido que definirá si Colombia consigue un cupo en los cuartos de final del Mundial.

Esa coincidencia llevó a varios habitantes a pedir que los trabajos fueran reprogramados para evitar que el corte afecte la posibilidad de ver el compromiso desde sus hogares.

¿Por qué habrá corte de luz en Nicolás de Federman durante Colombia vs. Suiza?
Usuarios se pronunciaron sobre el corte de luz en el partido Colombia vs. Suiza / (Foto de Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué respondió la empresa de luz sobre las quejas por el corte de luz en Bogotá?

Uno de los residentes decidió hacer pública la situación por medio de la red social X, donde solicitó que el mantenimiento fuera trasladado a otra fecha para no afectar a quienes esperan ver el partido de la Selección Colombia.

Tras conocer la publicación, la empresa indicó que la petición será evaluada por el área encargada. Sin embargo, aclaró que cualquier cambio dependerá de aspectos técnicos relacionados con la programación de los trabajos.

Hasta ahora no existe una decisión que modifique el cronograma anunciado, por lo que el corte continúa previsto para este martes. Mientras esperan una respuesta definitiva, algunos habitantes ya contemplan buscar otros lugares para seguir el encuentro entre Colombia y Suiza si la suspensión del servicio se mantiene.

¿Qué respondió la empresa de luz sobre las quejas por el corte de luz en Bogotá?
La empresa de luz se pronunció sobre las quejas por el corte de luz en Nicolás de Federman / (Foto de Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El esperado duelo entre Colombia y Erling Haaland podría hacerse realidad: este sería el camino Selección Colombia

¿Colombia podría enfrentar a Erling Haaland en el Mundial? Este es el camino que tendría la Tricolor

Si Colombia supera a Suiza y continúa avanzando en el Mundial 2026, existe un escenario en el que podría enfrentarse a Erling Haaland

¿Vozinha llegará al fútbol colombiano? Mundial de fútbol

¿Vonzinha jugará para un equipo colombiano?: estas habrían sido las negociaciones

Salió a la luz que un equipo colombiano supuestamente habría cotizado a Vonzinha, tras su exitoso desempeño en el Mundial 2026.

¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales? Este es su mejor resultado histórico Selección Colombia

¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales? Este es su mejor resultado histórico

Colombia disputará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza con la posibilidad de igualar el mejor resultado que ha conseguido

Lo más superlike

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 Selección Colombia

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿qué dijo?

Ryan Castro volvió a mostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 con un gesto que generó todo tipo de comentarios.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?