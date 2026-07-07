Mientras miles de colombianos se preparan para ver el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026, en un sector de Bogotá surgió una preocupación por una situación que podría cambiar los planes de varios aficionados.

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¿Cuál será el barrio de Bogotá que se quedará sin luz durante Colombia vs. Suiza?

A pocas horas del encuentro entre la Selección Colombia y Suiza, los habitantes del barrio Nicolás de Federman conocieron que durante buena parte de la jornada tendrán una suspensión programada del servicio de energía.

El corte está previsto desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde del martes 7 de julio, un horario que coincide con el compromiso de la 'Tricolor' por los octavos de final del Mundial 2026. La situación llamó la atención de los residentes, quienes esperaban disfrutar del partido desde sus viviendas.

Nicolás de Federman será el barrio de Bogotá que se quedará sin luz durante Colombia vs. Suiza / (Foto de AFP)

La noticia comenzó a circular rápidamente entre vecinos y usuarios de redes sociales, donde varios expresaron su preocupación por la coincidencia entre el mantenimiento y uno de los eventos deportivos más esperados del año.

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¿Por qué habrá corte de luz en Nicolás de Federman durante Colombia vs. Suiza?

La suspensión del servicio corresponde a trabajos de mantenimiento programados en la red eléctrica de ese sector de Bogotá. Estas intervenciones hacen parte de las labores que periódicamente se realizan para conservar la infraestructura y asegurar su funcionamiento.

Aunque este tipo de procedimientos son habituales, la fecha elegida generó comentarios debido a que coincide con el partido que definirá si Colombia consigue un cupo en los cuartos de final del Mundial.

Esa coincidencia llevó a varios habitantes a pedir que los trabajos fueran reprogramados para evitar que el corte afecte la posibilidad de ver el compromiso desde sus hogares.

Usuarios se pronunciaron sobre el corte de luz en el partido Colombia vs. Suiza / (Foto de Freepik)

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¿Qué respondió la empresa de luz sobre las quejas por el corte de luz en Bogotá?

Uno de los residentes decidió hacer pública la situación por medio de la red social X, donde solicitó que el mantenimiento fuera trasladado a otra fecha para no afectar a quienes esperan ver el partido de la Selección Colombia.

Tras conocer la publicación, la empresa indicó que la petición será evaluada por el área encargada. Sin embargo, aclaró que cualquier cambio dependerá de aspectos técnicos relacionados con la programación de los trabajos.

Hasta ahora no existe una decisión que modifique el cronograma anunciado, por lo que el corte continúa previsto para este martes. Mientras esperan una respuesta definitiva, algunos habitantes ya contemplan buscar otros lugares para seguir el encuentro entre Colombia y Suiza si la suspensión del servicio se mantiene.