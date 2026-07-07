El futbolista Lionel Messi jugará su partido de octavos de final contra la Selección de Egipto en el Mundial 2026.

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¿Cuándo será el partido de Messi contra Egipto en el Mundial 2026?

Este martes 7 de julio a las 11:00 p,m, hora Colombia, el argentino se enfrentará contra los egipcios por un cupo a los cuartos de final de la anhelada Copa del Mundo.

La Selección que logre obtener la victoria podrá continuar en el juego, mientras que el equipo que pierda quedará descalificada y deberá regresar a casa.

Como bien se conoce este es el último Mundial de Messi, por lo que, millones de fanáticos alrededor del mundo se han mostrado bastante ansiosos por este partido, pues podría ser el último encuentro que dispute el jugador en esta competencia, tal y como le ocurrió este lunes 6 de julio al futbolista Cristiano Ronaldo, quien perdió con Portugal tras un reñido partido contra España.

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¿Messi quedaría eliminado del Mundial 2026?

Según con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT luego de un análisis realizado en internet y redes sociales el escenario más probable para este encuentro sería un resultado de 2-1, a favor de Argentina.

"Ubican al conjunto sudamericano con mayores probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. La estimación surge de la revisión de modelos estadísticos, análisis publicados por medios especializados y el comportamiento de la conversación en redes sociales y foros deportivos", señaló.

Asimismo, aclaró que podrían irse a prórroga, pues las probabilidades de un empate podrían ser bastante altas.

De acuerdo con su interpretación la posibilidad de que Messi siga en competencia sería del 70%.

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Cabe destacar que, el ganador de este encuentro será el rival del ganador entre el partido de Colombia y Suiza, que se dará este martes 7 de julio a las 3:00 p.m., el cual podrás ver a través de la pantalla del Canal RCN o la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN con profesionales que te darán todos los detalles de lo que ocurre con la tricolor y las demás selecciones.