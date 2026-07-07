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Estos son los jugadores colombianos que alguna vez jugaron para Suiza, ¿quiénes son?

Se trata de dos futbolistas reconocidos por su desempeño en Europa, uno de ellos nacido en Santa Marta y el otro en Tumaco.

SuperLike Por: Laura Pineda
Selección de Suiza
Dos jugadores colombianos han hecho historia representando a Suiza en mundiales previos (FOTO POR FABRICE COFFRINI / AFP).

Colombia se enfrentará con Suiza este martes 7 de Julio a las 3 p.m. en el estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá. En el partido ambas selecciones se disputarán un cupo para pasar a cuartos de final en la Copa Mundial del Fútbol 2026.

Los dos equipos han tenido un historial bastante corto, pero se inclina hacia Colombia, pues en el Mundial de Estados Unidos en 1994, Colombia derrotó a Suiza 2-0.

El partido ha generado tanta expectativa, que los fanáticos recordaron a dos jugadores colombianos que han representado a la selección de Suiza.

Bandera Colombia y Suiza
Se trata de Alessandro Frigerio Payán y Johan Vonlanthe quienes representaron a la selección nacional de Suiza en 1938 y 2006 (Foto por Freepik).

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¿Quiénes son los colombianos que fueron parte de la selección de Suiza?

Se trata de Alessandro Frigerio Payán y Johan Vonlanthe, ambos nacieron en Colombia, y posteriormente se reubicaron en Suiza.

Por un lado, Alessandro Frigerio Payá nació en Tumaco, Nariño en 1914 y vivió los primeros años de su vida en Buenaventura. Allí dio sus primeros pasos como futbolista, pero su familia se mudó a Suiza por su padre quién fue nombrado cónsul en Lugano.

El futbolista inició su carrera formalmente en el equipo FC de Lugano en las ligas juveniles. Luego se mudó a Inglaterra y fue el primer colombiano en jugar para el equipo Liverpool F.C.

Posteriormente regresó a Suiza donde hizo parte de equipos como: Servette Football Club Genève de Ginebra, Servette Football Club Genève de Ginebra, Young Fellows Juventus, Le Havre AC entre otros.

Por otro lado, Johan Vonlathe nació en Santa Marta en 1986 y cuando tenía 12 años se trasladó a Suiza, pues su madre se había casado con un hombre de esa nacionalidad.

El futbolista de origen colombiano inició su trayectoria profesional en los equipos inferiores de su vecindario. Tres años después, firmó un contrato profesional con los Young Boys de Berna fue convocado a la sub-16 de Suiza.

Johan Vonlathe perteneció a equipos reconocidos como PSV Eindhoven, Red Bull Salzburg y FC Zürich, en Europa.

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Selección Colombia y selección de Suiza.
Colombia se enfrentará con Suiza este martes 7 de Julio a las 3 p.m. en el estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá (FOTO POR AFP).

¿Por qué son recordados los colombianos que formaron parte de la selección de Suiza?

La razón principal por la que se recuerda a Alessandro Frigerio es porque hizo parte de la selección nacional de Suiza y jugó en el Mundial de 1938 que se llevó a cabo en Francia. El delantero se convirtió en el primer jugador colombiano que participó en la Copa del Mundo.

Johan Vonlathe es reconocido por convertirse en el segundo jugador más joven en disputar la Eurocopa con la selección de Suiza en 2004. También, rompió otros récords como convertirse en el goleador más joven de la historia en dicho torneo.

El deportista también fue convocado para el Mundial de 2006 que fue celebrado en Alemania. Sin embargo, no pudo jugar debido a una condición médica. Sin embargo, en 2012 jugó para uno de los equipos de su país natal, Las Águilas Doradas, un equipo originario de Rionegro, Antioquia.

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