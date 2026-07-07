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Foto de Salomé Rodríguez llorando se hace viral por la derrota de Colombia: ¿aparece James?

Salió a la luz una fotografía de la hija de James Rodríguez, quebrada en llanto por la despedida de Colombia en el Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Foto de Salomé Rodríguez llorando se hace viral por la derrota de Colombia: ¿aparece James?
¿Cuál es la foto de la hija de James Rodríguez en la que aparece llorando? | AFP: Alex Grimm

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha dejado todo tipo de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 por su derrota con Suiza.

Así también, se ha hecho viral una foto que salió a la luz de Salomé, la hija de James Rodríguez, en la que aparece afectada por la derrota de la tricolor con el equipo de Suiza en la tanda de penaltis.

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¿Cuál fue la fotografía de Salomé Rodríguez en la que aparece afectada por la eliminación de Colombia en el Mundial 20206?

En medio de la eliminación de Colombia, Daniela Ospina compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones, una fotografía de su hija en la que aparece afectada por la derrota del equipo.

En la fotografía se evidencia que Salomé salió sumamente afectada al momento de finalizarse el partido, pues, está quebrada en llanto al ver que la tricolor fue eliminada.

Foto de Salomé Rodríguez llorando se hace viral por la derrota de Colombia: ¿aparece James?
Salomé Rodríguez lloró después de la derrota de Colombia. | AFP: Patricia de Melo Moreina

Así también, Daniela aprovechó la oportunidad para enviarle todo su apoyo a su hija Salomé, quien resultó afectada por la derrota de Colombia con Suiza y expresó las siguientes palabras:

“Te amo mi amor”, agregó Daniela Ospina.

¿Cómo reaccionaron los futbolistas de la Selección Colombia al despedirse del Mundial 2026?

Cuando finalizó el partido por los dos penaltis fallidos con el equipo de Suiza, los futbolistas colombianos no tardaron en expresar sus emociones.

Por esta razón, ha circulado un video compartido por parte de la cuenta oficial de Instagram de Deportes RCN, en el que los futbolistas se quebraron en llanto.

Colombia quedó eliminada del Mundial 2026: la reacción de James se Rodríguez se hizo viral
Esta fue la reacción de James tras la eliminación de Colombia. | AFP: Melo Moreira

Dos de los futbolistas que más acapararon la atención mediática por su nostálgica reacción fueron James Rodríguez y Luis Díaz, quienes estuvieron sumamente afectados cuando finalizó el partido.

Por su parte, una gran variedad de internautas ha desatado todo tipo de reacciones en las redes sociales por el gran desempeño que tuvo la tricolor durante su participación en el Mundial 2026, quienes llegaron a octavos de final y tuvieron la oportunidad en demostrar sus múltiples habilidades en la cancha.

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