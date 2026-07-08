Mhoni sorprendió al revelar su Top 5 del Mundial 2026; ¿acertó en su pronóstico?

En medio del desarrollo del Mundial 2026, un video que circuló semanas atrás volvió a captar la atención de los internautas. En él aparece Mhoni compartiendo cuáles serían, según ella, las selecciones que terminarían ocupando los primeros lugares del torneo, un pronóstico que ahora es comparado con los resultados hasta hoy.

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¿Qué equipos estarían en el Top 5 del Mundial 2026 según Mhoni?

Mhoni ha sido una de las figuras que más ha dado de qué hablar durante el Mundial 2026 debido a las proyecciones que ha compartido sobre el desarrollo del campeonato.

En varias oportunidades, los internautas han señalado que algunas de sus predicciones coincidieron con lo ocurrido en la competencia, motivo por el que cada nuevo pronóstico genera conversación en redes sociales.

Mhoni habló de los equipos que, según ella, estarían en el Top 5 del Mundial 2026 / (Foto creada por la IA)

En este caso, volvió a tomar fuerza un video difundido inicialmente en junio y que comenzó a compartirse nuevamente durante los primeros días de julio, cuando el torneo ya ha avanzado a sus fases decisivas.

En la grabación, Mhoni presentó el que, según ella, sería el Top 5 del Mundial 2026. Su lista quedó conformada de la siguiente manera:

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Quinto lugar: Argentina.

Cuarto lugar: Inglaterra.

Tercer lugar: Francia.

Segundo lugar: Portugal.

Primer lugar: España.

Durante el mismo video también hizo un comentario sobre México. Tras ser consultada por la ausencia de esa selección en el listado, respondió en tono de broma que el equipo estaba "en su corazón" y "en su piel", una frase que también fue compartida por los usuarios en distintas plataformas.

¿Mhoni acertó con su predicción del Mundial 2026?

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El resurgimiento del video ocurrió después de que avanzaran las eliminatorias del Mundial 2026 y varios aficionados compararan el contenido con la situación actual del campeonato.

Los internautas señalaron que una selección incluida en el Top 5 ya no continúa en competencia. Portugal quedó eliminada del torneo, por lo que, según los resultados conocidos hasta el momento, no podrá ocupar la posición que aparecían en la proyección compartida por Mhoni.

Mhoni no acertó al afirmar que Portgual estaría en el Top 5 del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Aun así, el video sigue generando comentarios entre quienes siguen de cerca el Mundial 2026. Algunos usuarios consideran que el resto de selecciones mencionadas todavía tienen posibilidades de avanzar, mientras que otros simplemente continúan atentos a las proyecciones que circulan durante el campeonato.

Con el Mundial acercándose a su recta final, este tipo de publicaciones vuelven a cobrar relevancia entre los aficionados, quienes esperan conocer si alguno de los equipos que permanecen en competencia logra acercarse al listado que Mhoni dio a conocer semanas atrás.