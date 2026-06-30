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Regresa MasterChef Celebrity a la pantalla de Canal RCN: esto es todo lo que debes saber

El reality de cocina más popular de Colombia ya confirmó la lista oficial de participantes para su nueva temporada.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
MasterChef Celebrity 2026
Estreno de MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

El programa de cocina más exitoso de Colombia volverá a la pantalla de Canal RCN con un elenco muy variado y una serie de pruebas que mantendrá conectados a los televidentes de todo el país.

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¿De qué se trata MasterChef Celebrity Colombia?

El programa consiste en una competencia culinaria en la que los participantes se tendrán que enfrentar, semana a semana, en varias pruebas dónde se jugaran su lugar en el juego. Aunque cada temporada tiene retos distintos, la estructura general consiste en:

  1. Reto de la Caja Misteriosa: Los participantes tendrán que demostrar su creatividad y habilidad de crear platos con ingredientes específicos o bajo alguna condición especial.
  2. Reto de campo o por equipos: Los concursantes se enfrentan al resto de cocinarle a un gran número de comensales fuera de la cocina de MasterChef.
  3. Reto de eliminación: Allí se determinará cuál de los participantes que está en riesgo tendrá que dejar la competencia.
Lanzamiento de MasterChef Celebrity 2026
Cocina de MasterChef Celebrity Colombia (Foto de Canal RCN)

Además de tener algunos distintivos como los colores de los delantales, los jurados evalúan los aspectos principales que deberán tener las preparaciones: Sabor, técnica, creatividad y presentación.

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¿Quiénes serán los jurados y los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Una de las partes favoritas de los televidentes es observar la habilidad culinaria que tienen algunas de las celebridades que ven a diario en distintos escenarios. Es por ello que, los participantes que estarán en esta temporada de MasterChef Colombia son:

  • Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.
  • Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.
  • Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.
  • Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.
  • Deportistas: Robert Farah
Lanzamiento de MasterChef Celebrity 2026
Participantes de MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

Por otro lado, la mesa de los jurados se compondrá por 3 reconocidos chefs que ya han estado en anteriores ocasiones en el reality:

  • Nicolás de Zubiría
  • Belén Alonso
  • Jorge Rush

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¿Cuándo será el estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia llegará muy pronto a la pantalla de Canal RCN, donde los televidentes podrán disfrutar de cada capítulo de una de las competencias de cocina más exitosas y seguidas del país.

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