¿La Selección Colombia le ganará a Ghana en el Mundial 2026?, esta fue la predicción que hizo Mhoni

La mexicana Mhoni Vidente sigue acaparando miradas en redes sociales por sus predicciones en este Mundial 2026, pues ha logrado acertar en varias de ellas.

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¿Qué predijo Mhoni sobre Colombia versus Ghana en el Mundial 2026?

La medium habló sobre lo que está pasando con los equipos en el Mundial 2026, donde quiso puntualizar sobre las selecciones de Colombia y México, reiterando que como lo había mencionado son la revelación en el encuentro deportivo.

Indicó que le está gustando bastante el desempeño que están teniendo los cafeteros e hizo mención sobre el partido que disputarán en los dieciseisavos luego de haber liderado el Grupo K tras sus encuentros contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

La tricolor deberá jugar contra la Selección de Ghana y Mhoni dio su predicción al respecto.

"Yo veo que Colombia viene ganando contra Ghana, quisiera, viene ganando un 3-0 o un 3-1", dijo.

De igual manera, dio a conocer varias de las selecciones que considera que seguirán avanzando y envió un mensaje a seguir disfrutando de la Copa del Mundo en paz.

"Sigan disfrutando de estos partidos y sean muy felices. Hay que cuidarnos del agua, pues el mes de julio va a ser un mes muy bueno, de riqueza, de sorpresas favorables (...) la paz ante todo", agregó.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colombia contra Ghana en el Mundial 2206?

La Selección Colombia deberá jugar nuevamente contra la Selección de Ghana este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m., hora Colombia, en Kansas City, Estados Unidos.

Este partido es decisivo, pues si ganan pueden continuar a octavos de final, mientras que si pierden el sueño de convertirse en los mejores del Mundo se termina.

Por el momento, los jugadores de la Selección Colombia siguen entrenando y enfocados para lo que vendrán, pues según han indicado darán lo mejor de ellos para seguir avanzando en la competencia y soñar con ese anhelado premio.

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Sus fanáticos están a la expectativa de lo que será este encuentro, el cual podrás disfrutar gratis a través de la pantalla, la aplicación y el canal de Youtube del Canal RCN.