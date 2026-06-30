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Sentido luto en la música: falleció reconocido cantante tras ser hallado sin vida en su hogar

Falleció el cantante tras graves complicaciones de salud y ser visto por última vez en su casa, según lo anunciaron sus hijos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sentido luto en la música: falleció reconocido cantante tras ser hallado sin vida en su hogar
¿Quién fue el reconocido artsita que falleció? | Foto: Freepik

El mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido artista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, el músico falleció tras varias complicaciones de salud, según lo reportaron sus familiares tras ser hallado sin vida en su hogar.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Daniel Meligno se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran talento artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Sentido luto en la música: falleció reconocido cantante tras ser hallado sin vida en su hogar
Así se confirmó el fallecimiento de Daniel Meligno. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la agrupación en la que hizo parte durante muchos años, la cual es ‘Los abuelos de la nada’ y expresaron las siguientes palabras:

“Hoy despedimos con profunda tristeza a Daniel Melingo, querido músico, artista inmenso y parte fundamental de la historia de Los Abuelos de la Nada. Su talento, su sensibilidad y su aporte creativo dejaron una huella imborrable en una etapa esencial de nuestra banda y en la música argentina. Fue un espíritu libre, un artista único, capaz de construir un universo propio que trascendió generaciones”, agregó la agrupación en la descripción de la publicación.

Sentido luto en la música: falleció reconocido cantante tras ser hallado sin vida en su hogar
Este fue el importante legado que dejó Daniel Meligno. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Daniel Melingo?

Según lo han reportado varios medios de comunicación argentinos, se evidencia que el artista y escritor se encontraba enfrentando graves complicaciones de salud.

La enfermedad que enfrentaba el artista era por una afección respiratoria la cual le generó graves secuelas, pues, estuvo bajo cuidados paliativos.

Así también, los hijos de Daniel les anunciaron a varios medios de comunicación internacional que fue hallado sin vida en su hogar y, hasta el momento, no se han confirmado más detalles al respecto.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Daniel Meligno en su carrera?

A lo largo de la amplia trayectoria profesional de Daniel, se evidencia que dejó un importante legado musical, pues hizo parte de reconocidas agrupaciones como ‘Los Abuelos de la nada’, ‘Los Twist’ y trabajó con Charly García.

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