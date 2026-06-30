En las últimas horas se dio a conocer que los padres de Messi: Jorge Messi y Celia Cuccittini no viajarán al Mundial y no lo acompañarán desde las tribunas. La decisión fue tomada tras conocerse que Jorge Messi se encuentra en estado de recuperación.

Los padres de Messi lo acompañarán desde la distancia, pues priorizan la mejoría de Jorge Messi (FOTO POR VALERY HACHE / AFP).

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¿Por qué los padres de Lionel Messi no asistirán al Mundial 2026?

El pasado 18 de junio, la familia Messi dio a conocer el delicado estado de salud que atravesaba el papá de Messi por medio de un comunicado: “En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente, dentro del cuadro que presenta”.

Días después, Jorge Messi fue dado de alta, y se especulaba que podría ir al Mundial con su esposa ya que se encontraba más estable.

Sin embargo, se confirmó recientemente que Cecilia y Jorge no viajarán al Mundial, pues la familia tomó la decisión de darle prioridad a la mejoría de Jorge Messi.

“La determinación de la familia busca mantener la calma y asegurar la completa recuperación del padre del futbolista, evitando el estrés y desgaste que implicaría un viaje internacional de esta magnitud tras su reciente evolución médica favorable”, indicó una publicación de Diario La Capital.

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¿Cuál es el siguiente partido que le espera a Lionel Messi?

Por el momento, Cecilia Cuccittini y Jorge Messi acompañarán a Lionel Messi desde la distancia. Actualmente la selección argentina se encuentra de primeras en el grupo J, con un puntaje de 9 puntos, tras derrotar a la selección de fútbol Jordania 3 a 1 el sábado, 27 de junio.

Lionel Messi jugará con la selección argentina el viernes 3 de julio contra Cabo Verde a las 5 p.m. para definir los dieciseisavos de final en el estadio de Miami.

¿Cuál ha sido el desempeño de Lionel Messi en el Mundial del 2026?

Lionel Messi se ha convertido en el primer jugador en anotar en 7 partidos consecutivos de la Copa del Mundo, de acuerdo con la FIFA. Además, el argentino se posicionó en la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembéle, el brasileño Vinícius Junior y el noruego Erling Haaland.

Lionel Messi se enfrentará frente a Cabo Verde con la selección argentina el viernes 3 de julio a las 5 p.m. (FOTO POR JULIEN DE ROSA / AFP).

Este sería el último Mundial de Fútbol de Lionel Messi quien recientemente cumplió 39 años. Con su participación en este torneo, el número 10 hizo historia al convertirse en el único jugador en jugar en 6 ediciones distintas de la Copa Mundial del Fútbol.