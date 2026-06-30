El canal RCN manejará una nueva parrilla de contenido en las mañanas en el que los televidentes podrán conectarse con todo lo que ocurre a diario y se sorprenderán con las nuevas temáticas.

Así también, el programa matutino ‘Mañana Express’ del Canal RCN llega con una nueva programación y nuevas temáticas, las cuales tomarán por sorpresa a los televidentes.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Nana Kwaku Bonsam sorprendió con nueva predicción sobre el Mundial 2026: ¿dijo algo de Colombia?

¿Cómo será la nueva programación que tendrán las mañanas del Canal RCN?

Este será el formato que se manejará en las mañanas del Canal RCN

A partir de este martes 30 de junio, los usuarios podrán conectarse con nuevas propuestas dentro de la programación, la cual regirá de la siguiente manera:

Alerta Tv iniciará con el horario de 5:00 a 6:00 a.m.

Posteriormente continuará Mañana Express en el horario de 6:00 a 9:30 a.m.

Seguido continuará Buen Día Colombia de 9:30 a 12:30 p.m.

Luego, los televidentes podrán conectarse con todos los sucesos que ocurren en el día con Noticias del Medio día desde 12:30 hasta las 2:30 p.m.

¿Cuál será la nueva propuesta con la que Mañana Express sorprenderá a los televidentes?

Cabe destacar que Mañana Express llega con nuevas temáticas y un nuevo formato el cual mantendrá informados a los usuarios, en especial, por un nuevo concepto en el que la calle será protagonista.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe compartió contundente mensaje tras reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Por esta razón, los nuevos temas que se abordarán en Mañana Express tendrán conectados a los usuarios no solo por el conocimiento que habrá en el tráfico, sino también, por mostrar con profundidad cómo es la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre los temas que más destacados están son los siguientes:

¿Cuáles temáticas tendrá Mañana Express?

Los televidentes podrán conocer cómo está el tráfico y cuáles vías se encuentran afectadas.

El manejo y horarios de la flexibilidad que se manejan en los aeropuertos de Colombia.

Se mantendrá informados a los usuarios acerca de las condiciones climáticas.

Desde luego, las noticias más destacadas no solo en las redes sociales, son también, las más comentadas, serán tema principal de conversación.

Sin duda, el programa ha llegado con una nueva programación desde este martes 30 de junio, en el que los televidentes podrán conectarse con varios acontecimientos acerca de todos los sucesos que ocurren a diario.

¡No te pierdas este nuevo formato de Mañana Express! Encontrémonos en Canal RCN.