Sara Uribe respondió críticas tras reconciliación de Fredy Guarín con Andreina Fiallo

La presentadora Sara Uribe habría contestado a los comentarios negativos que ha recibido luego de la sonada reconciliación que hubo entre su expareja, el exfutbolista Fredy Guarín y la empresaria Andreina Fiallo.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Nana Kwaku Bonsam sorprendió con nueva predicción sobre el Mundial 2026: ¿dijo algo de Colombia?

¿Fredy Guarín regresó con su exesposa Andreina Fiallo?

Desde hace varios semanas se especuló sobre una posible reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo tras empezarse a vérseles juntos.

Sin embargo, fue hasta hace pocos días que confirmaron que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, mostrándose muy románticos juntos y disfrutando en familia.

Recientemente, se dejaron ver juntos celebrando un año más de vida del deportista en compañía de sus dos hijos Daniel y Danna, entre otros seres queridos

Esta reconciliación ha generado gran revuelo entre sus fanáticos, debido a que ellos se separaron por varios años luego de que Guarín se involucrara con la modelo paisa, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Artículos relacionados Karol G Petro reaccionó tras mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella, esto le dijo

¿Qué dijo Sara Uribe tras la reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

La presentadora no ha dicho nada específicamente hacia la famosa pareja, pero muchos internautas no han tardado en dejarle diversos comentarios al respecto, en el que suelen criticarla y compararla.

Debido a ello, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habría contestado a través de su cuenta de Instagram a quienes le están dejando fuertes mensajes al respecto.

"Que a todos nos vaya bien. Que cada familia encuentre paz. Yo estoy ocupada disfrutando la mía", expresó.

Dicho mensaje lo dejó con varias fotografías de ella en medio de su paseo a los chorros de Tapartó, donde se encuentra pasando tiempo en familia y disfrutando de las vacaciones de su hijo.

Tras su publicación, muchos seguidores reaccionaron, algunos la siguieron criticando, mientras que otros aprovecharon para elogiarla y apoyarla.

Artículos relacionados James Rodríguez Novia de James Rodríguez fue vista por primera vez con la hija de futbolista

Cabes destacar que, Sara Uribe terminó su relación con Fredy Guarín luego de que comenzaran a presentar varias diferencias entre ellos, según destacó la modelo, razón por la que ella decidió no continuar junto a él.

Por el momento, Sara Uribe se encuentra soltera, indicando que no ha encontrado alguien que sienta que merece estar su lado.