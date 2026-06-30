Karina García sorprendió al presumir su enorme barriguita de embarazo

La influenciadora Karina García presumió a sus millones de fanáticos su avanzado embarazo de su tercer hijo.

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¿Karina García tendrá otro hijo?

La creadora de contenido dio a conocer hace algunos días que está en la dulce espera de su tercer bebé, fruto de su relación con el cantante Kris R, con quien sostiene una relación hace varios meses.

Recordemos que, los famosos se conocieron por temas labores, donde el artista la contrató para ser modelo de un videoclip y la conexión que hubo entre ambos fue tan evidente que decidieron comenzar un romance.

Por medio de sus redes sociales, donde suman millones de seguidores, compartieron la noticia y confirmando los rumores que había desde varios días sobre la posibilidad de tener un hijo juntos.

Cabe mencionar que, este bebé será el primero de Kris R, pero el tercero de Karina García, quien tiene dos hijos; Isabella y Valentino, productos de relaciones anteriores.

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¿Karina García presumió su tercer embarazo?

La paisa decidió compartir un video por medio de una de sus redes sociales, donde suma millones de fanáticos, en el que presumió su enorme barriguita.

En la grabación se dejó ver luciendo un atuendo de color blanco de dos piezas, con el que dejó al descubierto el tamaño de su pancita.

"¿Cómo haces para verte tan linda embarazada? Ahí sí qué culpa si siempre soy linda mi amor", expresó la influenciadora.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y felicitaciones por el nuevo integrante de la familia.

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Por ahora, se desconoce el género del bebé, pues según indicó Karina García en los próximos días apenas ellos mismos sabrán si tendrán un niño o una niña, cuya información revelarán muy pronto.

Mientras tanto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha detallado que se ha subido bastante de peso y que la mayoría de su ropa ya no le queda.

Además, contó que pronto les dará a conocer más detalles de cómo ha sido este proceso para ella, pues siente como si fuera su primer embarazo.