Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Tormenta eléctrica retrasó partido de México y Ecuador en el Mundial 2026; aquí los detalles

El partido entre México y Ecuador tuvo que ser retrasado debido a las condiciones climáticas del país azteca.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ecuador y mexico en el mundial 2026
Retrasaron partido de Ecuador y México en el Mundial 2026/AFP: RODRIGO OROPEZA

El encuentro deportivo entre la Selección de México y la Selección de Ecuador sufrió un retraso de dos horas luego de que el país azteca sufriera fuertes condiciones climáticas.

Artículos relacionados

¿Por qué se retrasó el partido de México y Ecuador en el Mundial 2026?

La FIFA anunció a los jugadores, asistentes y televidentes que el partido debía retrasarse tras la tormenta eléctrica que se estaba presentando y debían tomar las precauciones correspondientes por la protección de los deportistas.

retraso de mexico y ecuador en mundial

"El partido se ha retrasado", fue el anuncio que apareció en el letrero de la cancha, que estuvo acompañado por los parlantes del Estadio.

Como parte del protocolo, los jugadores permanecieron en los vestuarios, pero cuando se confirmaron que las condiciones meteorológicas estaban adecuadas para llevar a cabo el partido, los jugadores fueron a la cancha a hacer su respectivo entrenamiento.

El partido estaba programado para las 7:00 p,m, hora Colombia, pero comenzó a las 9:00 p.m, luego de que los expertos revelaran que era seguro dar inicio al encuentro.

Después de fuertes lluvia con rayos y truenos, se pudo llevar a cabo el partido en el que ambas selecciones disputan su lugar para los octavos de final.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, mientras los asistentes esperaban que el partido diera inicio, formaron una fiesta al respecto y con ayuda del Dj de lugar disfrutaron de cada una de las canciones que este puso a sonar, entreteniendo a más de 80 mil aficionados presentes.

Artículos relacionados

¿Colombia se hace presente en el partido de México y Ecuador en el Mundial?

Recordemos que, el futbolista Julián Quiñones es colombiano, pero juega en la Selección de México luego de que la mayor parte de su vida la pasara en el país azteca; además de que decidiera hacer parte de esta Selección pese a ser convocado para que estuviera con la Selección de Colombia y rechazara la propuesta.

colombiano que juega en mexico

El jugador hizo presencia en los primeros minutos luego de que protagonizara el primer gol de México.

Es importante mencionar que, miles de colombianos fanáticos del deportista siguen su carrera y elogian su sorprendente talento futbolístico.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mhoni vidente sobre colombia versus ghana en el mundial 2026 Mundial de fútbol

¿La Selección Colombia le ganará a Ghana en el Mundial 2026?, esta fue la predicción que hizo Mhoni

Mhoni reveló su predicción sobre Colombia en su partido en los dieciseisavos en el Mundial 2026.

neymar en el mundial 2026 Neymar

Neymar se burló de matemático tras predicción en el Mundial 2026

Neymar no tardó en dedicarle un mensaje a famoso matemático por sus predicciones en Mundiales.

Sentido luto en la música: falleció reconocido cantante tras ser hallado sin vida en su hogar Talento internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones de salud, ¿quién?

Falleció el cantante tras graves complicaciones de salud y ser visto por última vez en su casa, según lo anunciaron sus hijos.

Lo más superlike

karina garcia en su tercer embarazo Karina García

Karina García sorprendió al presumir su enorme barriguita de embarazo

La influenciadora Karina García mostró a sus seguidores cómo luce en su tercer embarazo.

Pa' Seguirte Queriendo llega a la pantalla de Canal RCN Producciones RCN

Lo que debes saber de "Pa' Seguirte Queriendo": protagonizada por Hanny Vizcaíno y Sebastián Martínez

celebraciones de cumpleaños de Feid Feid

Así celebró Feid sus últimos cumpleaños, ¿nunca estuvo Karol G?

Mundial 2026 - pausas de hidratación Mundial de fútbol

La verdadera razón por la que se hacen pausas de hidratación durante los partidos del Mundial 2026

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”