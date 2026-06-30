El encuentro deportivo entre la Selección de México y la Selección de Ecuador sufrió un retraso de dos horas luego de que el país azteca sufriera fuertes condiciones climáticas.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Nana Kwaku Bonsam sorprendió con nueva predicción sobre el Mundial 2026: ¿dijo algo de Colombia?

¿Por qué se retrasó el partido de México y Ecuador en el Mundial 2026?

La FIFA anunció a los jugadores, asistentes y televidentes que el partido debía retrasarse tras la tormenta eléctrica que se estaba presentando y debían tomar las precauciones correspondientes por la protección de los deportistas.

"El partido se ha retrasado", fue el anuncio que apareció en el letrero de la cancha, que estuvo acompañado por los parlantes del Estadio.

Como parte del protocolo, los jugadores permanecieron en los vestuarios, pero cuando se confirmaron que las condiciones meteorológicas estaban adecuadas para llevar a cabo el partido, los jugadores fueron a la cancha a hacer su respectivo entrenamiento.

El partido estaba programado para las 7:00 p,m, hora Colombia, pero comenzó a las 9:00 p.m, luego de que los expertos revelaran que era seguro dar inicio al encuentro.

Después de fuertes lluvia con rayos y truenos, se pudo llevar a cabo el partido en el que ambas selecciones disputan su lugar para los octavos de final.

Artículos relacionados Karol G Petro reaccionó tras mensaje de Karol G a Abelardo de la Espriella, esto le dijo

Cabe destacar que, mientras los asistentes esperaban que el partido diera inicio, formaron una fiesta al respecto y con ayuda del Dj de lugar disfrutaron de cada una de las canciones que este puso a sonar, entreteniendo a más de 80 mil aficionados presentes.

Artículos relacionados James Rodríguez Novia de James Rodríguez fue vista por primera vez con la hija de futbolista

¿Colombia se hace presente en el partido de México y Ecuador en el Mundial?

Recordemos que, el futbolista Julián Quiñones es colombiano, pero juega en la Selección de México luego de que la mayor parte de su vida la pasara en el país azteca; además de que decidiera hacer parte de esta Selección pese a ser convocado para que estuviera con la Selección de Colombia y rechazara la propuesta.

El jugador hizo presencia en los primeros minutos luego de que protagonizara el primer gol de México.

Es importante mencionar que, miles de colombianos fanáticos del deportista siguen su carrera y elogian su sorprendente talento futbolístico.