Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Campanita regresó a La casa de los famosos Colombia y lanzó sorpresivo mensaje, ¿a Alejandro Estrada?

Campanita se reconectó en La casa de los famosos Colombia y dejó curiosos mensajes a sus excompañeros, especialmente a Alejandro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Campanita se reconectó con La casa de los famosos Colombia y dejó curiosos mensajes
La reacción de Campanita a mensajes de Alejandro y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Campanita se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia y en su última conexión dejó varios mensajes dirigidos a sus excompañeros, además de reaccionar a las palabras que algunos de ellos le enviaron tras su salida del programa.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que dejó Campanita a sus excompañeros de La casa de los famosos?

En la gala de la noche del 11 de mayo, Campanita, fiel a su estilo y con la sonrisa que lo caracteriza, observó cómo reaccionaron varios de sus excompañeros luego de su eliminación.

Entre ellos estuvieron los mensajes de Beba, Valentino y también el emotivo mensaje de Mariana Zapata e incluso el que Alejandro Estrada y Tebi le enviaron.

Artículos relacionados

Campanita reaccionó de inmediato sorprendido al escuchar las palabras del actor y de Tebi, pues no se esperaba palabras bonitas de ellos, como bien se conoce no tuvieron una relación cercana en la competencia.

Campanita se reconectó con La casa de los famosos Colombia y dejó curiosos mensajes
La reacción de Campanita a mensajes de Alejandro y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

“No pensé que Alejandro y Tebi me dejaran mensaje”, expresó Campanita durante la gala mientras hablaba con Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Al momento de conectarse nuevamente con la casa, Campanita también aprovechó para enviar varios mensajes a sus excompañeros y lanzó algunos comentarios sobre los porcentajes. Incluso aseguró que a algunos “los dejaron” y les cerraron las cuentas de redes sociales, pero luego dijo que era mentira.

¿Qué dijo Campanita a Valentino tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

A Valentino le expresó que lo dejó en placa como parte de una estrategia para darle la oportunidad de liderazgo a otro participante y aclaró que no se trataba de algo personal.

Artículos relacionados

A Juanda Caribe le dijo que lo amaba y que siguiera mostrando quién era realmente dentro de la competencia. Mientras tanto, a Mariana le dedicó palabras de cariño y le pidió que no se dejara llevar por los comentarios externos.

Campanita se reconectó con La casa de los famosos Colombia y dejó curiosos mensajes
La reacción de Campanita a mensajes de Alejandro y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Campanita aprovechó el momento para enviarle elogios a Tebi relacionados con su físico, mientras que Alejandro Estrada le aseguró que no había nada que disculpar y le agradeció por varios momentos compartidos dentro de la casa.

Campanita también aprovechó para decirles a Valentino y a La Beba que los amaba y que los esperaba afuera del reality.

Mientras tanto, los exparticipantes presentes reaccionaron con una barra y empezaron a gritar: “Ella sí es famosa”. Campanita respondió emocionado, brincando de alegría e incluso alzando a Marcelo Cezán durante la transmisión en vivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba no soporta que Valentino Lázaro la mande. Valentino Lázaro

Beba discutió con Valentino Lázaro por las tareas del aseo en La casa de los famosos; el top 6 se tensiona.

Beba se enfrentó a Valentino Lázaro por las tareas domésticas, dejando claro que no soporta más sus órdenes en La casa de los famosos.

Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos? La casa de los famosos

Mariana Zapata le declaró su cariño a Juanda Caribe: ¿sigue vivo el shippeo entre ambos?

Tras el regreso de Juanda Caribe a La casa de los famosos Col, Mariana Zapata le expresó todo su cariño con este video.

Campanita sorprendió al confesar que le gustaría ser bailarín. Greeicy

Campanita le hizo particular petición a Greeicy tras su eliminación de La casa de los famosos; ¿qué es?

Campanita confesó que le gustaría bailar junto a Greeicy y por eso le hizo inesperada solicitud en vivo en el programa Mañana Express.

Lo más superlike

La reacción de J Balvin y Valentina Ferrer al embarazo de Susana Gómez con Maluma Maluma

J Balvin y Valentina Ferrer reaccionaron al saber que Maluma será papá de nuevo: dieron de qué hablar

A J Balvin y Valentina Ferrer les hicieron curiosas peticiones tras reaccionar al anuncio de Maluma sobre su segundo bebé.

Violeta Bergonzi anunció que será la presentadora. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi será la presentadora oficial de los Premios Nuestra Tierra 2026; así lo anunció

Foto del perro de Ángela Aguilar en cama de Inti generó polémica Ángela Aguilar

Ángela Aguilar desató críticas por foto de su perro en cuarto de Inti

Bad Bunny sorprende a fans colombianos con música de Diomedes Díaz Bad Bunny

Bad Bunny causó furor con sus historias en Medellín y música de Diomedes Díaz

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que enfrentó Michael Jackson durante años Salud

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que padeció Michael Jackson durante años