Campanita se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia y en su última conexión dejó varios mensajes dirigidos a sus excompañeros, además de reaccionar a las palabras que algunos de ellos le enviaron tras su salida del programa.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Campanita a sus excompañeros de La casa de los famosos?

En la gala de la noche del 11 de mayo, Campanita, fiel a su estilo y con la sonrisa que lo caracteriza, observó cómo reaccionaron varios de sus excompañeros luego de su eliminación.

Entre ellos estuvieron los mensajes de Beba, Valentino y también el emotivo mensaje de Mariana Zapata e incluso el que Alejandro Estrada y Tebi le enviaron.

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Campanita reaccionó de inmediato sorprendido al escuchar las palabras del actor y de Tebi, pues no se esperaba palabras bonitas de ellos, como bien se conoce no tuvieron una relación cercana en la competencia.

La reacción de Campanita a mensajes de Alejandro y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

“No pensé que Alejandro y Tebi me dejaran mensaje”, expresó Campanita durante la gala mientras hablaba con Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Al momento de conectarse nuevamente con la casa, Campanita también aprovechó para enviar varios mensajes a sus excompañeros y lanzó algunos comentarios sobre los porcentajes. Incluso aseguró que a algunos “los dejaron” y les cerraron las cuentas de redes sociales, pero luego dijo que era mentira.

¿Qué dijo Campanita a Valentino tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

A Valentino le expresó que lo dejó en placa como parte de una estrategia para darle la oportunidad de liderazgo a otro participante y aclaró que no se trataba de algo personal.

A Juanda Caribe le dijo que lo amaba y que siguiera mostrando quién era realmente dentro de la competencia. Mientras tanto, a Mariana le dedicó palabras de cariño y le pidió que no se dejara llevar por los comentarios externos.

La reacción de Campanita a mensajes de Alejandro y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Campanita aprovechó el momento para enviarle elogios a Tebi relacionados con su físico, mientras que Alejandro Estrada le aseguró que no había nada que disculpar y le agradeció por varios momentos compartidos dentro de la casa.

Campanita también aprovechó para decirles a Valentino y a La Beba que los amaba y que los esperaba afuera del reality.

Mientras tanto, los exparticipantes presentes reaccionaron con una barra y empezaron a gritar: “Ella sí es famosa”. Campanita respondió emocionado, brincando de alegría e incluso alzando a Marcelo Cezán durante la transmisión en vivo.