Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi será la presentadora oficial de los Premios Nuestra Tierra 2026; así lo anunció

Violeta Bergonzi sorprendió a sus seguidores al revelar que conducirá los Premios Nuestra Tierra 2026 en Bogotá.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Violeta Bergonzi anunció que será la presentadora.
Violeta Bergonzi anunció que será la presentadora de los Premios Nuestra Tierra 2026. (Foto Canal RCN)

Violeta Bergonzi emocionó al anunciar que será la presentadora oficial de los Premios Nuestra Tierra 2026.

Violeta Bergonzi da un paso importante.
Violeta Bergonzi da un paso importante como presentadora. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue el anuncio de Violeta Bergonzi como presentadora de los Premios Nuestra Tierra 2026?

La ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 10 años subió una imagen a su Instagram en la que le contó a sus seguidores que estará el 14 de mayo en el auditorio Colsubsidio de Bogotá moderando el importante evento.

Violeta acompañó el post con palabras de emoción y mostrando su ansiedad porque ya llegue el día donde se reunirán los mejores y máximos exponentes de la música colombiana.

Con esta participación, Bergonzi se sigue consolidando como una de las nuevas caras del entretenimiento nacional.

Artículos relacionados

¿Por qué Violeta Bergonzi estuvo en La casa de los famosos Colombia 3?

Aparte de su paso por el reality culinario, también estuvo como invitada VIP en La casa de los famosos Colombia 3.

Esa visibilidad la ha llevado a escenarios cada vez más grandes y a ser reconocida por su versatilidad frente a distintos formatos televisivos.

Artículos relacionados

Durante su visita a la casa más famosa del país, Violeta protagonizó un momento polémico al discutir con Mariana Zapata por un comentario sobre su olor en los pies.

La paisa le reclamó con dureza, llamándola “villana montadora”. Aunque ambas se pidieron disculpas, Bergonzi terminó llorando antes de salir del programa, aclarando que nunca fue su intención incomodar a nadie.

“¡Que felicidad! Contando los días para ser la presentadora oficial de los @premiosnuestratierra no se lo pueden perder!!! A través de la app de @canalrcn y @rcnradiocolombia”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

La elección de Violeta como presentadora aporta frescura y alegría a un evento que reúne a los máximos exponentes de la música colombiana.

Además, su participación refuerza la idea de que los Premios Nuestra Tierra buscan renovarse y dar espacio a nuevas voces del entretenimiento.

La transmisión por las plataformas del Canal RCN y RCN Radio permitirá que millones de espectadores sigan la gala en tiempo real, consolidando el evento como uno de los más esperados del año.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alina Lozano reveló por qué celebró sola el Día de la Madre este año Alina Lozano

Alina Lozano conmovió al compartir video celebrando sola el Día de la Madre: esta fue la razón

Alina Lozano compartió un video en el que mostró que celebró sola el Día de la Madre y aprovechó para compartir una reflexión.

Jenny López vuelve a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio Jhonny Rivera

Jenny López deslumbró al usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio

Jenny López volvió a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio por una importante razón.

La emotiva sorpresa que le dio Ignacio Baladán a La Segura por el Día de la madre. La Segura

La Segura recibió sorpresa de Ignacio Baladán, pero detalle causó risas: “Se me devolvió la lágrima”

Ignacio Baladán sorprendió a La Segura en el día de la madre, pero un detalle en el video terminó llevándose la atención.

Lo más superlike

Foto del perro de Ángela Aguilar en cama de Inti generó polémica Ángela Aguilar

Ángela Aguilar desató críticas por foto de su perro en cuarto de Inti

Ángela Aguilar recibió críticas tras mostrar a su perro acostado en la cama de Inti, hija de Nodal.

Beba no soporta que Valentino Lázaro la mande. Valentino Lázaro

Beba discutió con Valentino Lázaro por las tareas del aseo en La casa de los famosos; el top 6 se tensiona.

Bad Bunny sorprende a fans colombianos con música de Diomedes Díaz Bad Bunny

Bad Bunny causó furor con sus historias en Medellín y música de Diomedes Díaz

Kapo hizo su segundo sold out en el Movistar Arena en Bogotá Talento nacional

Kapo volvió a hacer historia en el Movistar Arena en Bogotá: así fue su segundo show

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que enfrentó Michael Jackson durante años Salud

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que padeció Michael Jackson durante años