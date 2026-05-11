Violeta Bergonzi será la presentadora oficial de los Premios Nuestra Tierra 2026; así lo anunció

Violeta Bergonzi emocionó al anunciar que será la presentadora oficial de los Premios Nuestra Tierra 2026.

Violeta Bergonzi da un paso importante como presentadora. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el anuncio de Violeta Bergonzi como presentadora de los Premios Nuestra Tierra 2026?

La ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 10 años subió una imagen a su Instagram en la que le contó a sus seguidores que estará el 14 de mayo en el auditorio Colsubsidio de Bogotá moderando el importante evento.

Violeta acompañó el post con palabras de emoción y mostrando su ansiedad porque ya llegue el día donde se reunirán los mejores y máximos exponentes de la música colombiana.

Con esta participación, Bergonzi se sigue consolidando como una de las nuevas caras del entretenimiento nacional.

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¿Por qué Violeta Bergonzi estuvo en La casa de los famosos Colombia 3?

Aparte de su paso por el reality culinario, también estuvo como invitada VIP en La casa de los famosos Colombia 3.

Esa visibilidad la ha llevado a escenarios cada vez más grandes y a ser reconocida por su versatilidad frente a distintos formatos televisivos.

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Durante su visita a la casa más famosa del país, Violeta protagonizó un momento polémico al discutir con Mariana Zapata por un comentario sobre su olor en los pies.

La paisa le reclamó con dureza, llamándola “villana montadora”. Aunque ambas se pidieron disculpas, Bergonzi terminó llorando antes de salir del programa, aclarando que nunca fue su intención incomodar a nadie.

“¡Que felicidad! Contando los días para ser la presentadora oficial de los @premiosnuestratierra no se lo pueden perder!!! A través de la app de @canalrcn y @rcnradiocolombia”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

La elección de Violeta como presentadora aporta frescura y alegría a un evento que reúne a los máximos exponentes de la música colombiana.

Además, su participación refuerza la idea de que los Premios Nuestra Tierra buscan renovarse y dar espacio a nuevas voces del entretenimiento.

La transmisión por las plataformas del Canal RCN y RCN Radio permitirá que millones de espectadores sigan la gala en tiempo real, consolidando el evento como uno de los más esperados del año.