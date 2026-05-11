Alina Lozano conmovió al compartir video celebrando sola el Día de la Madre: esta fue la razón

Alina Lozano volvió a generar reacciones en redes sociales luego de compartir con sus seguidores la manera en la que decidió celebrar el Día de la Madre.

A través de sus redes sociales, la actriz publicó un video en el que aparece junto a un pastel mientras hablaba sobre la importancia de celebrarse a sí misma y disfrutar de su propia compañía.

¿Qué mensaje compartió Alina Lozano por el Día de la Madre?

En el video, Alina Lozano dejó claro que, independientemente de que otras personas cercanas o incluso su hijo tengan algún detalle con ella en esta fecha especial, también disfruta dedicar tiempo para homenajearse personalmente.

“Hoy me estoy celebrando yo misma el Día de la Madre”, expresó la actriz en el video.

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Además, la actriz habló sobre lo mucho que disfruta estar sola y aseguró que actualmente valora esos espacios consigo misma.

Así celebró Alina Lozano el Día de la Madre y este fue el mensaje que dejó. (Foto: Canal RCN)

Mientras compartía el momento, también se dedicó unas palabras a sí misma diciendo: “Alina Lozano, lo has hecho muy bien, feliz Día de la Mamá”.

Durante el video, la actriz también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidoras sobre la importancia de tener espacios personales y aprender a celebrarse a sí mismas.

¿Por qué Alina Lozano causó revuelo tras confirmar su separación?

Tras el video de Alina Lozano los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, quienes comentaron sobre la reflexión y felicitaciones por la fecha especial.

Más allá de la celebración del Día de la Madre, la actriz también ha sido tema de conversación durante las últimas semanas luego de confirmar públicamente su separación de Jim Velásquez.

Desde entonces, Alina Lozano ha compartido varios videos en los que muestra cómo está viviendo está nueva etapa de su vida sin Jim.

Así celebró Alina Lozano el Día de la Madre y este fue el mensaje que dejó. (Foto: Canal RCN)

La actriz también ha hablado en diferentes ocasiones sobre las críticas que suele recibir relacionadas con la diferencia de edad que existía en su relación y por comentarios sobre su apariencia física.

Recientemente, Alina Lozano también publicó un video dirigido a su expareja, en el que le pidió que dejara de compartir contenidos donde ella aparece.