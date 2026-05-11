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Jenny López deslumbró al usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio

Jenny López volvió a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio por una importante razón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jenny López vuelve a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio
Jenny López vuelve a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio. (Foto Canal RCN).

Jenny López volvió a llamar la atención en redes sociales tras reaparecer con el vestido que usó el día en que Jhonny Rivera le propuso matrimonio. La artista compartió el momento a través de sus redes sociales y generó reacciones entre sus seguidores.

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¿Cómo es el vestido que Jenny López usó cuando Jhonny Rivera le propuso matrimonio?

El vestido que Jenny López usó el día que Jhonny Rivera le propuso matrimonio frente a miles de personas en su primer Movistar Arena en Bogotá consisitía en una prenda de tono verde esmeralda, con diseño strapless (sin tirantes). Este estaba confeccionado en una tela con textura y detalles brillantes que formaban patrones tipo bordado o pedrería, lo que le daba un acabado elegante y llamativo.

Jenny López sorprendió a Jhonny Rivera.
Jenny López sorprendió a Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN)

La parte superior era ajustada, marcando el torso, mientras que la falda era corta y terminaba con flecos en el borde aportando movimiento al diseño.

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¿Por qué Jenny López volvió a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio?

Un año después del emotivo momento en el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio a Jenny López, la joven cantante volvió a usar el vestido que llevó en aquella ocasión especial, así lo dejó ver en la tarde de este lunes 11 de mayo por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Johnny Rivera comparte románticas fotos en Dubái con Jenny López
Johnny Rivera y Jenny López se llevan las miradas tras mostrar fotos de su luna de miel en Dubái. (Foto: Canal RCN)

Según comentó la joven artista, habría decidido volver a usar esta importante prenda para llevar a cabo la sesión fotográfica de su primer álbum musical, el cual lanzará al público próximamente.

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“Oigan, yo estoy en fotos hoy… ¿Qué les recuerda este vestido? A mí me trae muy lindos recuerdos: primer Movistar Arena del amor y propuesta de matrimonio”.

Esta primera entrega musical tendrá por nombre “Conóceme” y, según adelantó, se tratará de un álbum que traerá consigo infinidad de retos y sorpresas, destacando que su sencillo principal es “Por Hombres no se llora”, canción que lanzó meses atrás y que dejó ver un adelanto de lo que se encontrará en su primer álbum musical.

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