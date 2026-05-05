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Andy Rivera reapareció en redes tras confirmación de embarazo de Lina Tejeiro: esto publicó

Andy Rivera publicó un mensaje tras la confirmación del embarazo de Lina Tejeiro, lo que generó comentarios entre sus fans.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje de Andy Rivera tras el embarazo de Lina Tejeiro que llamó la atención
El mensaje de Andy Rivera tras el embarazo de Lina Tejeiro que llamó la atención. (Foto Canal RCN).

Andy Rivera reapareció en redes sociales poco después de que se confirmara el embarazo de la actriz Lina Tejeiro, generando reacciones entre sus seguidores por el mensaje que compartió y que muchos internautas relacionaron como una reacción frente a la inesperada noticia.

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¿Cómo reveló Lina Tejeiro que estaba embarazada?

El pasado jueves 30 de abril Lina Tejeiro sorprendió a toda su fanaticada con un emotivo video en el que opuso fin a los rumores sobre su embarazo tras confirmarlo de manera oficial. Con una ecografía del bebé y una pronunciada pancita la reconocida actriz colombiana expresó su sentir frente a esta emocionante etapa de su vida.

Lina Tejeiro se pronunció tras rumores de embarazo
Lina Tejeiro habló de embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

“A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. ‘Los hijos cambian todo…’ y ahora lo sé. El coraje que nace del amor”, expresó Lina Tejeiro en la publicación que conserva en su cuenta oficial de Instagram.

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¿Qué publicó Andy Rivera en redes tras confirmarse el embarazo de Lina Tejeiro?

Ahora bien, cuatro días después del anuncio de Lina Tejeiro, Andy Rivera su expareja más mediática reapareció en redes sociales con una publicación que muchos internautas tomaron como una supuesta reacción a la inesperada noticia.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el embarazo?
Lina Tejeiro habló sobre convertirse en mamá / (Foto del Canal RCN)

Pues a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Andy Rivera compartió un corto audiovisual en el que se le ve cantando una canción bastante particular en la que destaca una frase muy llamativa.

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"No sé cómo haces, pero qué linda eres. Tú destacas entre las mujeres"

Sin embargo, vale la pena destacar que Andy Rivera en ningún momento hace mención directa de la actriz Lina Tejeiro, pero internautas creen que podría tratarse de un elogio para la joven que lo acompañó durante años tanto en su vida personal como profesional.

Hasta el momento, el cantante no ha dado declaraciones adicionales ni ha aclarado el sentido de su publicación, por lo que su mensaje sigue dando de qué hablar entre sus seguidores.

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