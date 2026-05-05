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¿Alexa Torrex tuvo acceso a sus redes sociales? Esto publicó tras su eliminación

Tras su eliminación de La casa de los famosos, crecen las dudas sobre si Alexa Torrex ya recuperó el control de sus redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex reaparece en redes tras su eliminación, ¿ya tiene el control?
Alexa Torrex reaparece en redes tras su eliminación, ¿ya tiene el control? (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, seguidores de Alexa Torrex se preguntan si la creadora de contenido ya recuperó el acceso a sus redes sociales o si estas continúan siendo manejadas por su equipo. Esto luego de una serie de publicaciones que aparecieron en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

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¿Alexa Torrex ya tiene el control de sus redes sociales?

Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia el pasado domingo 3 de mayo tras obtener la menor cantidad de votos.

Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Desde entonces, la creadora de contenido ha tenido apariciones públicas a través de entrevistas televisivas en programas del Canal RCN como Mañana Express y Buen día, Colombia, en donde ha tenido un primer acercamiento con el mundo real y un panorama más amplio de lo que ocurrió dentro de la competencia.

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Sin embargo, muchos internautas comenzaron a preguntarse si Alexa Torrex ya ha tenido contacto directo con sus redes sociales, teniendo en cuenta que los participantes no acceden a ellas hasta que un psicólogo lo autoriza.

En las últimas horas han aparecido una serie de publicaciones reposteadas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que seguidores han manifestado su sentir tras su eliminación. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si Alexa Torrex ya recuperó el acceso a su cuenta y demás redes sociales.

¿Con qué porcentaje Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex quedó fuera de La casa de los famosos Colombia tras obtener el porcentaje más bajo en la votación del público.

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La creadora de contenido se midió en la placa contra Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino, en una jornada con resultados ajustados. Sin embargo, su 17,26 % no le alcanzó para asegurar su permanencia en el reality.

Así, su paso por el programa llegó a su fin en medio de una jornada ajustada que definió su salida definitiva.

Alexa Torrex abandona La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex se despide de La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)
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