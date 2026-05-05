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El Rey de las extensiones vivió momento de terror en pleno vuelo | VIDEO

El Rey de las extensiones vivió un momento de pánico durante un vuelo. El hecho quedó registrado en video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El Rey de las extensiones vivió un instante de pánico en el aire. (Foto Freepik)
El Rey de las extensiones vivió un instante de pánico en el aire. (Foto Freepik)

El reconocido estilista conocido nacionalmente como el Rey de las extensiones, vivió un tenso episodio durante un vuelo luego de experimentar un momento de evidente pánico a bordo. El hecho quedó registrado en video y ha comenzado a circular en plataformas digitales, generando reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué le pasó al rey de las extensiones en pleno vuelo?

En la noche del pasado lunes 4 de mayo el estilista colombiano conocido como El rey de las extensiones compartió una serie de videos en los que reveló que durante su vuelo había experimentado una serie de turbulencias que impidieron llegar a su destino con normalidad.

El Rey de las extensiones pasó un susto inesperado. (Foto Freepik)
El Rey de las extensiones pasó un susto inesperado. (Foto Freepik)

Según explicó el empresario por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, luego de que su vuelo despegara este experimentó cambios en el clima que obligaron a volar por más de hora y media en un trayecto que no duraba más de cuarenta minutos.

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Así mismo, mencionó que finalmente el avión en el que iba tuvo que regresar al aeropuerto de Bogotá debido a que el clima no era apto para continuar con su recorrido de manera habitual.

“Ayer viví una de las turbulencias más fuertes de mi vida, ayer sí sentí el rigor. Un vuelo de 20 minutos se convirtió en un vuelo de 1:30 minutos, sin lograr aterrizar y en medio de tormenta eléctrica que no es lo mismo. Nos devolvieron para Bogotá”

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¿El Rey de las extensiones logró llegar a su destino tras pánico en pleno vuelo?

En medio de la preocupación por su bienestar, El rey de las extensiones dio un parte de tranquilidad a sus millones de seguidores, al revelar que ya se encontraba en Pereira, su destino oficial, pese a toda la experiencia que vivió en la noche anterior.

" Así como cuando por fin puedes llegar a tu ciudad, el clima no nos dejaba aterrizar desde ayer, y hoy por fin pudimos aterrizar en Pereira…”

El Rey de las extensiones vivió minutos de tensión
El Rey de las extensiones vivió minutos de tensión.(Foto Freepik)

Así mismo, confesó que la razón de su pánico se debía a que desde siempre le ha tenido miedo a viajar en avión y este tipo de situaciones empeoraban el panorama.

“No mi gente, a mí toda la vida le he tenido fobia a los aviones y me pasan unas cosas, pero bueno, gracias a Dios ya estamos en Pereira, sanos y salvos"

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