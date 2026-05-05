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"Vamos a ver a bebé": la frase de Isabella Ladera que emocionó a sus fans, ¿ya nació?

Isabella Ladera generó emoción entre sus seguidores tras compartir nuevos detalles sobre su segundo embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera emocionó a fans con inesperada frase: "vamos a ver a bebé", ¿ya nació?
Isabella Ladera emocionó a fans con inesperada frase: "vamos a ver a bebé", ¿ya nació? (Foto AFP: Ivan Apfel | Freepik).

La modelo e influenciadora venezolana Isabella Ladera generó emoción entre sus seguidores tras publicar una inesperada fotografía en la que expresó su emoción por la llegada de su bebé. La publicación despertó dudas en redes sociales, donde sus fans se preguntan si el nacimiento está más cerca que nunca.

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¿Cuál fue la publicación de Isabella Ladera sobre su embarazo que emocionó a sus fans?

Durante la tarde del pasado lunes 4 de mayo Isabella Ladera sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una emotiva publicación realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, haciendo alusión a su avanzado embarazo.

Isabella Ladera se pronunció, entre lágrimas, sobre su embarazo
Isabella Ladera habló sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Acostada en una camilla con su panza completamente descubierta, la creadora de contenido se mostró emocionada al revelar que se encontraba en su semana 29 de embarazo, es decir cerca de 7 meses y 1 semana de gestación.

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La influenciadora generó gran emoción entre sus seguidores tras compartir la emotiva fotografía de su más reciente ecografía en donde pudo apreciar a su bebé dentro de su pancita y confirmar una vez más que todo ha avanzado a la perfección.

"Semana 29 y vamos a ver a bebé"

La publicación rápidamente se viralizó entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de cariño y felicitaciones, mientras continúan atentos a cada actualización sobre la etapa final de su embarazo.

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¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera y Hugo García?

Vale la pena destacar que aunque el embarazo de Isabella Ladera ha generado gran emoción entre sus seguidores, la creadora de contenido ha sido clara en que el nacimiento de su bebé aún no es posible, ya que aún faltarían casi dos meses para que esto ocurra.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?
Isabella Ladera revela detalles sobre su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Es decir que, según la información brindada semanalmente, Isabella Ladera recibiría a su bebé junto a Hugo García en el transcurso de julio. Por lo pronto, la creadora de contenido continúa compartiendo emotivos momentos de esta etapa que está pronta a culminar.

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