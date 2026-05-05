Sofía Jaramillo reveló su método para afrontar las críticas en redes sociales: “Me baño en aceite”

Sofía Jaramillo expresó su molestia por las constantes críticas que recibe en las plataformas digitales.

Sofía Jaramillo confesó como afronta el irrespeto en redes sociales. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre los constantes señalamientos que recibe en redes sociales?

La modelo expuso a un seguidor que la cuestionó por sus opiniones. La caleña subió un video en el que dice que está cansada de que los internautas crean que porque son figuras públicas tienen que aguantarse la burla y el irrespeto.

Sofía afirmó que recibe muchos mensajes a diario en los que la tratan mal por simplemente decir lo que piensa y que las personas están convencidas de que tienen el derecho de insultarla y decirle lo que quieran solo porque han estado en el medio del entretenimiento.

Jaramillo dejó claro que los seguirá exponiendo para que también sientan la presión mediática que ellos viven todos los días.

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Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, dijo que, aunque tiene el método de “bañarse en aceite” para que las críticas le resbalen, ella no se va a quedar callada con ningún tema, así a muchos les incomode.

Además, mostró su sorpresa porque el 90 por ciento de los señalamientos e insultos que recibe son por parte de mujeres, algo que la dejó reflexionando sobre cómo, en lugar de respaldarse, muchas optan por atacar y juzgar.

Su intención es que los seguidores entiendan que detrás de cada publicación hay una persona que siente y que merece respeto, independientemente de su rol en el entretenimiento.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otra parte, Sofía Jaramillo también habló sobre la salida de Alexa Torrex de la casa más famosa del país, ocurrida el pasado 3 de mayo tras obtener la menor votación del público.

Para ella, la eliminación de la cucuteña fue una de las grandes sorpresas de la temporada, pues consideraba que Alexa era una de las participantes que más contenido aportaba al reality.

La modelo expresó pesar por la salida de la influenciadora, recordando que dejó muchos proyectos personales atrás para cumplir su sueño de estar en el programa. Sofía destacó que Alexa se entregó por completo a la experiencia y que su salida deja un vacío en la dinámica del juego.