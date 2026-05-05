El Negro Salas mostró su atuendo para la Met Gala inspirado en un reconocido artista colombiano

El Negro Salas causó furor al unirse a la tendencia de la Met Gala mostrando el atuendo que llevaría si lo hubieran invitado al evento.

El Negro Salas bromeó con la alfombra roja de la Met Gala. (Foto Canal RCN)

¿Cómo luciría El Negro Salas en la Met Gala?

El importante evento cultural se realizó el pasado 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, reuniendo a figuras reconocidas de la moda, la música y el entretenimiento.

Los anfitriones de esta edición fueron Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, bajo la temática Custome Art, una conexión entre la ropa y el cuerpo, según explicó Andrew Bolton, uno de los organizadores.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex rompió el silencio y habló de su exprometido Jhorman tras su eliminación, ¿qué dijo?

El actor caleño no se quiso quedar atrás y se sumó a la tendencia con una divertida fotografía hecha con IA en la que explicó que su traje estaría inspirado en el maestro Fernando Botero, pintor y escultor colombiano.

En la imagen se le puede ver con unos kilos de más y un traje negro adornado con tres esculturas de Botero al frente.

La publicación generó risas entre su comunidad digital, quienes bromearon diciendo que esperan verlo pronto desfilando junto a Maluma y Karol G, presentes este año en la gala.

Artículos relacionados Talento nacional Sofía Jaramillo reveló su método para afrontar las críticas en redes sociales: “Me baño en aceite”

¿Por qué causó revuelo el atuendo de Bad Bunny en la Met Gala?

Además de la divertida propuesta de El Negro Salas, uno de los artistas que más sorprendió en la Met Gala fue el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

El intérprete apareció con un aspecto de anciano, un atuendo que representaba la idea de que el cuerpo envejece mientras la moda permanece.

Su propuesta fue una de las más comentadas de la noche, pues logró transmitir un mensaje profundo sobre el paso del tiempo y la permanencia del arte.

Por su parte, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha dado muchos detalles sobre los proyectos actorales en los que se encuentra trabajando actualmente.

Sus fanáticos esperan verlo pronto en la televisión nacional o en algún proyecto en las grandes plataformas de streaming, que cada vez apuestan más por talentos colombianos en sus producciones.