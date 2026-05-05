Alexa Torrex reveló si regresaría a La casa de los famosos como jefe de campaña; ¿apoya a Tebi?

Alexa Torrex respondió si regresaría como jefa de campaña a La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex no sabe a quién brindarle su apoyo en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿De quién sería jefe de campaña Alexa Torrex tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

La reciente eliminada de la casa más famosa del país anda en la gira de medios dando sus impresiones y contando su experiencia sobre estos meses aislada del mundo real.

La cucuteña ha dicho que se encuentra tranquila por el papel que desempeñó dentro del programa.

A la creadora de contenido le preguntaron sobre las señas del número 3 que se hizo con Tebi antes de abandonar el juego.

Según la influenciadora, esa seña significa que se van a ver afuera para aclarar la situación, lo que da esperanzas a que su romance continúe.

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Entre tanto, Tebi y Alexa se hicieron una apuesta: quien saliera primero se convertiría en el jefe de campaña del otro si avanzaba a la final.

Sin embargo, Alexa confesó que no sabría qué hacer en caso de que Alejandro Estrada y Tebi alcancen las instancias finales, ya que con el paisa tiene un vínculo emocional bastante fuerte que no puede ocultar y con el cucuteño mantiene una amistad desde el inicio del programa.

La creadora de contenido ha generado expectativa en torno al programa sobre a cuál de los dos le brindará su apoyo ahora como televidente.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otra parte, la expareja de Alexa Torrex, Jhorman Toloza, ha dejado varias declaraciones en redes sociales y ha mostrado el proceso de la mudanza del apartamento que compartía con la influenciadora.

Según Jhorman, todo se está alineando tanto a su favor que la mudanza se dio justo en el momento en el que ella quedó eliminada.

También afirmó que Alexa salió del juego porque él ya no estaba al mando de su fandom ni de sus cuentas en las plataformas digitales, lo que generó un debate entre sus seguidores sobre el impacto de su ausencia en la estrategia de la cucuteña.