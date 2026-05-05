Alexa Torrex reaccionó sin filtro al enterarse del polémico apodo de Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Alexa Torrex, la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tras su salida del reality de convivencia, la exparticipante se ha mostrado abierta a responder todo tipo de preguntas relacionadas con lo que fue experiencia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el famoso apodo que le pusieron a Juanda Caribe?

En medio de una entrevista que la joven creadora de contenido concedió a una emisora, llamó la atención luego de que se enterara del apodo con el los internautas bautizaron a Juanda Caribe, situación que, por supuesto ella desconocía y a la que quiso referirse sin tapujos.

"Hoy me entero que se llama t4nga caribe, espérame te lo aclaro, porque así se lo pusieron, más yo este tipo de cosas no las aplaudo, no me gusta pisar el dolor ajeno", fueron las palabras de Alexa para dejar clara su postura al respecto.

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Según la cucuteña, en su momento cuando todo este problema estalló al interior de la casa, toda la casa estuvo de parte de él, dejando claro que, lo que a ella le molestó, fue que no escucharan su punto de vista en ningún momento.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras enterarse del famoso apodo de Juanda Caribe?

De acuerdo con lo mencionado por la influencer, es un tema que, cuando llegue el momento indicado, tendrá que hablarlo con Juanda aquí en el exterior.

"Es algo que hablaremos él y yo acá afuera y lo resolveremos, no pasa nada... que yo recuerde no fui la que dijo eso", agregó.

Esto dijo Alexa Torrex sobre el apodo de Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

¿Por qué se dio el famoso apodo que le pusieron a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, el tan mencionado apodo que recibió el barranquillero a pocas semanas de haber iniciado el programa, se dio a raíz de un 'Congelado' en el que Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, arremetió contra Juanda en defensa de Alexa, y durante su visita le llevó esta prenda como una señal de burla.

Alexa Torrex reaccionó al famoso apodo Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Ante lo sucedido, internautas no dudaron en hacer de las suyas y, desde ese momento, empezar a llamarlo de esa manera.