Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex reaccionó sin filtro al enterarse del polémico apodo de Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Alexa Torrex dejó clara su posición sobre el apodo que recibió Juanda Caribe luego del congelado de su exnovio Jhorman Toloza.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex dio su opinión sobre el famoso apodo de Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, pues tras su salida del reality de convivencia, la exparticipante se ha mostrado abierta a responder todo tipo de preguntas relacionadas con lo que fue experiencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el famoso apodo que le pusieron a Juanda Caribe?

En medio de una entrevista que la joven creadora de contenido concedió a una emisora, llamó la atención luego de que se enterara del apodo con el los internautas bautizaron a Juanda Caribe, situación que, por supuesto ella desconocía y a la que quiso referirse sin tapujos.

Artículos relacionados

"Hoy me entero que se llama t4nga caribe, espérame te lo aclaro, porque así se lo pusieron, más yo este tipo de cosas no las aplaudo, no me gusta pisar el dolor ajeno", fueron las palabras de Alexa para dejar clara su postura al respecto.

Artículos relacionados

Según la cucuteña, en su momento cuando todo este problema estalló al interior de la casa, toda la casa estuvo de parte de él, dejando claro que, lo que a ella le molestó, fue que no escucharan su punto de vista en ningún momento.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras enterarse del famoso apodo de Juanda Caribe?

De acuerdo con lo mencionado por la influencer, es un tema que, cuando llegue el momento indicado, tendrá que hablarlo con Juanda aquí en el exterior.

"Es algo que hablaremos él y yo acá afuera y lo resolveremos, no pasa nada... que yo recuerde no fui la que dijo eso", agregó.

Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Alexa Torrex sobre el apodo de Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

¿Por qué se dio el famoso apodo que le pusieron a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Cabe señalar que, el tan mencionado apodo que recibió el barranquillero a pocas semanas de haber iniciado el programa, se dio a raíz de un 'Congelado' en el que Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, arremetió contra Juanda en defensa de Alexa, y durante su visita le llevó esta prenda como una señal de burla.

Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reaccionó al famoso apodo Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Ante lo sucedido, internautas no dudaron en hacer de las suyas y, desde ese momento, empezar a llamarlo de esa manera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza ya tendría regalo para Alexa y Tebi Talento nacional

Jhorman Toloza ya tendría regalo para Alexa Torrex y Tebi Bernal: “que viva el amor”

Jhorman Toloza sorprendió al revelar en sus redes una posible indirecta para Alexa Torrex y Tebi Bernal, ¿les dará un regalo?

Mánager de Lina Tejeiro revela difícil diagnóstico y anuncia cirugía: “estoy con los nervios de punta” Lina Tejeiro

Mánager de Lina Tejeiro revela difícil diagnóstico y anuncia operación: “me afecta un poco”

Claudia Serrato confirmó que será sometida a una mastectomía tras su diagnóstico y habló de su estado actual

Jorge Rausch en MasterChef Celebrity. Jorge Rausch

Novia de Jorge Rausch estalló tras ser confundida con la hija del chef: así respondió

Alejandra Rosales, actual novia de Jorge Rausch, causó revuelo con su contundente respuesta a un internauta en redes sociales.

Lo más superlike

Jhorman Toloza envía fuerte mensaje tras ruptura con Alexa Torrex: "no es recocha" La casa de los famosos

Jhorman Toloza envía fuerte mensaje tras ruptura con Alexa Torrex: "no es recocha"

Jhorman Toloza compartió un video que muchos interpretan como indirecta a Alexa Torrex y su familia

Karol G causó revuelo al presumir su físico en redes sociales Karol G

Karol G causó revuelo al presumir su físico en redes sociales; así luce

Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano Bad Bunny

Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe