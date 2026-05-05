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Westcol presumió su nueva y extravagante camioneta personalizada; así se ve el exclusivo vehículo

Westcol sorprendió en redes al mostrar su camioneta personalizada, un exclusivo vehículo que ya causa sensación en Medellín.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Westcol mostró su nueva camioneta.
Westcol mostró su nueva camioneta personalizada. (Foto Arturo Holmes/AFP)

Westcolpresumió en redes sociales la nueva camioneta personalizada que tiene en su colección.

Westcol anda en las calles de Medellín.
Westcol anda en las calles de Medellín con exótica camioneta. (Foto Tommaso Broddi/AFP)

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¿Cómo es la nueva camioneta de Westcol?

El paisa mostró en su cuenta oficial el nuevo vehículo en el que se mueve por las calles de Medellín.

En el clip se le puede ver al streamer diciendo que su nuevo carro lo tiene loco y que pronto estará revelando más detalles sobre la G-Wagon con incrustaciones y de color negro mate que también tiene impresiones de Westcol en algunas partes.

El influenciador acabó de llegar a Colombia luego de su viaje por China y Europa en donde estuvo creando contenido diferente para su comunidad digital y seguir posicionándose como el streamer más visto y seguido de Latinoamérica.

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¿Qué ha dicho Westcol sobre la polémica de la supuesta infidelidad de Luisa Castro?

Mientras tanto, su vida sentimental está en medio de la polémica debido a una supuesta infidelidad de parte de su pareja Luisa Castro con un empresario holandés en su viaje a Brasil.

Sin embargo, la pareja se ha mostrado enamorada y ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones sobre los rumores que circulan en redes.

Incluso, hace unos días atrás ambos celebraron sus tres meses de relación con una velada romántica decorada con globos y flores, en la que Luisa mostró el sobre dorado que le regaló Westcol con dinero dentro.

La camioneta personalizada se suma a la colección de vehículos de lujo que el streamer ha mostrado en diferentes ocasiones.

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Para sus seguidores, este nuevo carro representa no solo un símbolo de éxito, sino también una muestra del estilo de vida que ha construido gracias a su trabajo en plataformas digitales.

La G-Wagon, con detalles únicos y acabados exclusivos, refleja la personalidad extravagante y llamativa de Westcol, quien ha sabido convertir cada aspecto de su vida en contenido atractivo para su comunidad.

Los rumores de infidelidad no han sido confirmados y, por el contrario, la pareja ha mostrado gestos de unión y complicidad que refuerzan la idea de que su relación continúa sólida.

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