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Jhorman Toloza envía fuerte mensaje tras ruptura con Alexa Torrex: "no es recocha"

Jhorman Toloza compartió un video que muchos interpretan como indirecta a Alexa Torrex y su familia

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jhorman Toloza envía fuerte mensaje tras ruptura con Alexa Torrex: "no es recocha"
Jhorman Toloza envía fuerte mensaje tras ruptura con Alexa Torrex: "no es recocha" (Foto Canal RCN)

Jhorman Toloza sigue generando conversación en redes sociales tras la salida de su expareja Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia.

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Luego de la eliminación de la cucuteña, el creador de contenido ha continuado compartiendo mensajes que muchos interpretan como indirectas hacia la situación que vivió con ella dentro del reality.

Desde antes de la salida de Alexa, Jhorman ya venía publicando contenido que sus seguidores relacionaban con la ruptura, especialmente por la forma en la que terminó su relación, cuando ella decidió iniciar un vínculo con Tebi Bernal dentro del programa.

Jhorman Toloza vuelve a lanzar indirecta tras ruptura con Alexa
Jhorman Toloza vuelve a lanzar indirecta tras ruptura con Alexa (Foto Canal RCN)

¿Qué indirecta compartió Jhorman Toloza a Alexa Torrex y su familia?

En medio del proceso personal que ha mostrado en redes, Jhorman ha compartido varios videos relacionados con la mudanza que está realizando tras la ruptura.

En uno de ellos, publicó un clip con el mensaje:

“Me alejé de ellos y mi vida empezó a sonar así (que recocha)”.

El video estuvo acompañado por la canción “Sonríele a la vida” de Daddy Yankee, específicamente en un fragmento que habla sobre dejar atrás lo negativo, mantenerse positivo y seguir adelante a pesar de las dificultades.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta no solo para Alexa, sino también para su entorno cercano.

Aunque Jhorman no mencionó nombres directamente, pero sí el apodo de la familia, hizo que sus seguidores relacionaran el contenido con la situación que atraviesa tras el fin de su relación.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la indirecta de Jhorman Toloza?

Como ha ocurrido con otras publicaciones, las reacciones no se hicieron esperar. Varios usuarios le dejaron mensajes de apoyo, asegurándole que vienen cosas mejores para su vida y destacando que este tipo de procesos, aunque difíciles, pueden traer cambios positivos.

Algunos comentarios también estuvieron enfocados en aconsejarle que se tome el tiempo necesario para sanar y que no todo debe ser expuesto en redes sociales, sugiriendo que priorice su bienestar personal.

Otros seguidores hicieron referencias a la importancia de la fe en momentos complejos, señalando que las situaciones difíciles pueden tener un propósito y que eventualmente todo se acomoda.

Sin embargo, también hubo quienes le pidieron pasar la página y dejar de publicar contenido relacionado con la ruptura, considerando que debería enfocarse en cerrar ese ciclo.

Las publicaciones de Jhorman continúan generando debate, mientras los usuarios siguen atentos a sus mensajes y a cualquier nuevo contenido relacionado con esta situación.

Jhorman Toloza lanza indirecta tras salida de Alexa y desata reacciones
Jhorman Toloza lanza indirecta tras salida de Alexa y desata reacciones (Foto Canal RCN)
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