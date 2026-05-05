Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex rompe el silencio y toma una decisión sobre sus sentimientos: ¿Jhorman o Tebi?

Alexa Torrex reveló que está confundida, pero aún así, dejó claro qué hará con si situación sentimental con Jhorman y Tebi.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex se pronuncia sobre su relación con Jhorman y Tebi
(Foto / Canal RCN)

Alexa Torrex rompió el silencio tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 y reveló qué pasará con Jhorman Toloza, pero su respuesta sorprendió y generó cientos de comentarios.

Artículos relacionados

Sin duda, tras su salida de la competencia, una de las preguntas que más se repite es qué pasaría con su exprometido y con Tebi Bernal, pues volver a la realidad hará que tenga más claro qué decisiones tomar.

Además de hablar de su situación sentimental, Alexa mencionó lo que para ella la sacó del juego, pues dijo que, lo que generó su poca votación fue irse en contra de Alejandro Estrada y su relación con Tebi Bernal.

Artículos relacionados

Aunque se vea triste por su eliminación, Alexa Torrex confesó que no se arrepiente de nada y es puntual al referirse así sobre su shippeo con su excompañero.

¿Qué decisión tomó Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza y Tebi Bernal?

A través de una entrevista para el Canal RCN, Alexa Torrex rompió el silencio y dijo definitivamente qué pasará con Jhorman Toloza, ahora que salió de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex aclara su situación sentimental
Alexa Torrex se pronuncia sobre su relación con Jhorman y Tebi. (Foto / Canal RCN)

La cantante dijo que, primero esperará a que salga Tebi Bernal para hablar con él y después con Jhorman Toloza.

“Es una situación que tengo pendiente y lo haré entonces, pero en este momento siento que debo esperar, porque quiero primero hablar con Tebi”.

Artículos relacionados

Por su lado, también reveló que se ha enterado de cosas sobre su ex, pero que, lo entiende, porque él no fue quien vivió el reality.

“Ahorita estoy muy confundida con el tema de Jhorman, con el tema de Tebi. Dos hombres, un camino”.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su shippeo con Tebi Bernal?

En todas las entrevistas tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex dijo que no se arrepiente de “Alebi”, pese a que reconoció que eso la hizo perder el norte en el juego y la desconcentró.

Alexa Torrex define sus sentimientos y genera expectativa
Alexa Torrex aclara su situación sentimental. (Foto / Canal RCN)

Por eso, dijo que primero esperaría a que él salga de la competencia para hablar de qué pasará, ya que ella sí sintió sentimientos reales por él.

Por eso mismo fue que dijo que estaba confundida y con el paso del tiempo tendrá más claro qué es lo que siente y piensa, ya que tendrá la mente más aterrizada a la realidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Se revela quién será el próximo invitado VIP en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Se revela quién será el próximo invitado VIP en La casa de los famosos Colombia: ¿quién es?

La casa recibirá a un nuevo invitado VIP que definirá beneficios y castigos según el comportamiento de los famosos

“No soy plato de segunda mesa”: Jhorman responde a Alexa tras sus declaraciones La casa de los famosos

Jhorman Toloza responde de manera tajante a Alexa Torrex: “yo no soy segundón de nadie”

Jhorman reaccionó a las declaraciones de Alexa y dejó claro que no será una segunda opción en su vida

Violeta Bergonzi opinó sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata La casa de los famosos

Violeta Bergonzi opinó sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia

Violeta Bergonzi llamó la atención al destacar "las miradas" de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Maiye Torrex reaccionó al ver la eliminación de Alexa Torrex La casa de los famosos

Así reaccionó Maiye Torrex al ver la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

Maiye Torrex se mostró conmovida al mirar, en vivo, la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Karol G causó revuelo al presumir su físico en redes sociales Karol G

Karol G causó revuelo al presumir su físico en redes sociales; así luce

Bad Bunny sorprende en la Met Gala 2026 con look de anciano Bad Bunny

Bad Bunny paralizó La Met Gala 2026 con su increíble transformación: ¿por qué de anciano?

Cortarse el cabello en mayo: estas son las fechas clave según las fases de la Luna Salud y Belleza

¿Quieres cambiar de look? Estos son los días de mayo según la Luna para cortarte el cabello

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció actor tras grave enfermedad, hizo parte de La Rosa de Guadalupe