Alexa Torrex rompe el silencio y toma una decisión sobre sus sentimientos: ¿Jhorman o Tebi?

Alexa Torrex rompió el silencio tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026 y reveló qué pasará con Jhorman Toloza, pero su respuesta sorprendió y generó cientos de comentarios.

Sin duda, tras su salida de la competencia, una de las preguntas que más se repite es qué pasaría con su exprometido y con Tebi Bernal, pues volver a la realidad hará que tenga más claro qué decisiones tomar.

Además de hablar de su situación sentimental, Alexa mencionó lo que para ella la sacó del juego, pues dijo que, lo que generó su poca votación fue irse en contra de Alejandro Estrada y su relación con Tebi Bernal.

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Aunque se vea triste por su eliminación, Alexa Torrex confesó que no se arrepiente de nada y es puntual al referirse así sobre su shippeo con su excompañero.

¿Qué decisión tomó Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza y Tebi Bernal?

A través de una entrevista para el Canal RCN, Alexa Torrex rompió el silencio y dijo definitivamente qué pasará con Jhorman Toloza, ahora que salió de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex se pronuncia sobre su relación con Jhorman y Tebi. (Foto / Canal RCN)

La cantante dijo que, primero esperará a que salga Tebi Bernal para hablar con él y después con Jhorman Toloza.

“Es una situación que tengo pendiente y lo haré entonces, pero en este momento siento que debo esperar, porque quiero primero hablar con Tebi”.

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Por su lado, también reveló que se ha enterado de cosas sobre su ex, pero que, lo entiende, porque él no fue quien vivió el reality.

“Ahorita estoy muy confundida con el tema de Jhorman, con el tema de Tebi. Dos hombres, un camino”.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su shippeo con Tebi Bernal?

En todas las entrevistas tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex dijo que no se arrepiente de “Alebi”, pese a que reconoció que eso la hizo perder el norte en el juego y la desconcentró.

Alexa Torrex aclara su situación sentimental. (Foto / Canal RCN)

Por eso, dijo que primero esperaría a que él salga de la competencia para hablar de qué pasará, ya que ella sí sintió sentimientos reales por él.

Por eso mismo fue que dijo que estaba confundida y con el paso del tiempo tendrá más claro qué es lo que siente y piensa, ya que tendrá la mente más aterrizada a la realidad.