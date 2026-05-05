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Se revela quién será el próximo invitado VIP en La casa de los famosos Colombia: ¿quién es?

La casa recibirá a un nuevo invitado VIP que definirá beneficios y castigos según el comportamiento de los famosos

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Se revela quién será el próximo invitado VIP en La casa de los famosos Colombia
Se revela quién será el próximo invitado VIP en La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

La dinámica dentro de La casa de los famosos Colombia sigue cambiando e innovando no solo a los participantes, sino también al público.

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En esta ocasión, El Jefe anunció una nueva experiencia VIP que pondrá a prueba a los participantes de una forma diferente.

La dinámica consiste en que los famosos recibirán invitados especiales por un día, a quienes deberán atender como si estuvieran en un servicio exclusivo.

Cada acción cuenta, ya que estos invitados serán quienes definan beneficios o castigos según la atención recibida. Todo se medirá a través de puntos o “propinas”, lo que convierte la dinámica en un reto completamente individual.

¿Quién es el nuevo invitado VIP a La casa de los famosos Colombia?

El segundo invitado VIP confirmado es Rogelio Pataquiva, uno de los personajes más reconocidos del comediante Hassam.

Rogelio es un personaje que se ha destacado por su estilo directo, su humor de calle y su forma particular de ver la vida.

Se presenta como “reciclador profesional” y suele dar mensajes de “superación” desde su propia lógica, lo que lo ha convertido en una figura llamativa dentro del entretenimiento.

Además, es conocido por su manera poco convencional de enseñar inglés y por su personalidad sin filtros, lo que hace prever que su paso por la casa no pasará desapercibido.

Su presencia podría generar tanto momentos de humor como situaciones incómodas, dependiendo de la dinámica con los participantes.

Rogelio Pataquiva entrará a La casa de los famosos Colombia
Rogelio Pataquiva entrará a La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

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¿Quién fue la primera invitada VIP en la dinámica?

La primera en llegar a esta experiencia fue Violeta Bergonzi, quien dejó varios momentos que dieron de qué hablar dentro y fuera del reality.

Durante su visita, la presentadora no dudó en opinar sobre lo que estaba viendo, especialmente sobre la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. Sus comentarios generaron conversación entre los participantes y también en redes sociales.

Violeta habló sobre las “miradas” que la paisa y el costeño se daban y bromeó comentando que la última vez que la vieron de esa manera, terminó embarazada a los tres meses.

También tuvo espacios de conversación con algunos participantes, como Valentino, a quien le hizo reflexiones sobre la importancia de cuidar sus pensamientos dentro del juego y no exteriorizar las malas ideas.

Con la llegada de Rogelio Pataquiva, la expectativa está puesta en cómo reaccionarán los participantes ante un invitado con un estilo completamente diferente.

Violeta Bergonzi fue la primera invitada VIP de La casa de los famosos Colombia
Violeta Bergonzi fue la primera invitada VIP de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)
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