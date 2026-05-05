Una reconocida actriz y modelo, recordada por su paso por La casa de los famosos Colombia y MasterChef Celebrity Colombia, atraviesa un difícil momento personal que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

La también reina de belleza confirmó la muerte de su madre, una noticia que generó múltiples reacciones entre sus seguidores y figuras del entretenimiento que le han expresado su apoyo.

¿Quién es la reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia que enfrenta la pérdida de su madre?

Se trata de Isabella Santiago, una reconocida actriz y modelo venezolana, que ganó reconocimiento por su participación en Lala’s Spa.

La noticia se conoció a través de las publicaciones de Isabella en sus redes sociales. Aunque inicialmente había compartido una foto con su madre días antes, posteriormente editó el contenido para confirmar el fallecimiento de su mamá, acompañado de palabras de despedida.



Además, publicó en sus historias una imagen con el símbolo de luto junto a un mensaje en el que expresó su amor y le dio el último adiós.

Más adelante, compartió una fotografía junto a su madre en la que habló del vacío que le deja su partida y de lo difícil que está siendo este momento en su vida.

Horas después, la actriz volvió a pronunciarse para agradecer los mensajes que ha recibido.

En ese espacio, aseguró que ha leído las palabras de apoyo que le han enviado sus seguidores y que valora profundamente el acompañamiento en medio de la situación que enfrenta.

También explicó que, aunque no ha podido responder todos los mensajes de manera individual, sí está pendiente de ellos y quiso agradecer públicamente por el respaldo recibido.

“Que lindo leer y ver la humanidad de todos ustedes justo en el momento más duro de mi vida, la pérdida de la persona más importante para mi, mi mamá”, escribió

Isabella Santiago confirmó la muerte de su mamá (Foto Canal RCN)

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¿Qué se sabe sobre la causa del fallecimiento de la madre de Isabella Santiago?

Hasta el momento, Isabella Santiago no ha dado detalles sobre la causa de la muerte de su madre.

Sin embargo, la noticia generó una ola de solidaridad en redes sociales, donde varias figuras del entretenimiento le enviaron mensajes de apoyo.

Entre quienes se pronunciaron están Koral Costa, Mafe Walker y Martha Isabel Bolaños, quienes le expresaron palabras de fortaleza en este momento.

La situación ha conmovido a sus seguidores, quienes han estado atentos a sus publicaciones y han acompañado a la actriz con mensajes de apoyo mientras atraviesa este proceso personal.