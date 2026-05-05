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Así reaccionó Maiye Torrex al ver la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia

Maiye Torrex se mostró conmovida al mirar, en vivo, la eliminación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maiye Torrex reaccionó al ver la eliminación de Alexa Torrex
Maiye Torrex reaccionó tras la eliminación de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

La eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia no solo generó reacciones dentro del reality, sino también fuera, donde su hermana compartió unas emotivas palabras.

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¿Con qué porcentaje salió Alexa de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia el domingo 3 de mayo de 2026 con el 17,26% de los votos del público. Su salida se dio en una jornada de votación cerrada frente a sus compañeros de placa.

¿Por qué Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Los resultados finales quedaron de la siguiente manera:

  • Alejandro Estrada: 27,70%
  • Mariana Zapata: 20,39%
  • Tebi Bernal: 17,34%
  • Valentino Lázaro: 17,30%
  • Alexa Torrex el 17,26%

Antes de abandonar la casa, Alexa tuvo que tomar una última decisión dentro del juego y dejó nominado a Juanda Caribe, movimiento que generó nuevas lecturas sobre las estrategias en la competencia.

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¿Cómo reaccionó Maiye Torrex tras la eliminación de Alexa Torrex?

La reacción de Maiye Torrex, hermana de Alexa, se conoció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes se observa cómo sigue la gala en vivo desde un sofá, mientras espera el resultado final.

Antes de conocer el anuncio, Maiye comienza a llorar y se levanta frente al televisor. Tras confirmarse la eliminación, continúa conmovida mientras otra persona, que no aparece en cámara, la acompaña. Luego se sienta y baja la mirada, en medio del momento.

Durante el video, también se escuchan palabras de apoyo hacia Alexa, resaltando su fortaleza y señalando que fuera del programa la esperan nuevas oportunidades junto a su familia.

Maiye, por su parte, agradeció a quienes votaron por su hermana y acompañó la publicación con un mensaje en el que la llamó “ganadora” desde su perspectiva.

"Para mí y tu sobrino eres la ganadora 🏆💜🧡💚", dijo.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida, Alexa Torrex ha compartido declaraciones sobre su situación personal. En cuanto a su vida sentimental, explicó que necesita tiempo para hablar tanto con Tebi Bernal, con quien tuvo un vínculo dentro de la casa, como con Jhorman Toloza, su expareja.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex contó detalles tras su salida de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sobre su paso por la competencia, afirmó que no tiene arrepentimientos y que se mantuvo fiel a su forma de ser, aunque reconoce que hubo momentos difíciles, especialmente tras conflictos con algunos compañeros.

También confesó que su eliminación la tomó por sorpresa, ya que esperaba llegar a la final. Sin embargo, señaló que ve este momento como el cierre de una etapa y el inicio de nuevas oportunidades. En sus palabras, se trata de un cambio que espera compartir con quienes han seguido su proceso dentro y fuera del programa.

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