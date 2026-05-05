Karol G causó revuelo al presumir su físico en redes sociales; así luce

Karol G volvió a aparecer en la conversación digital tras compartir un video en su cuenta oficial de TikTok. La publicación mostró parte de su rutina de ejercicio y estuvo acompañada por un mensaje que llamó la atención de los usuarios.

¿Qué video publicó Karol G en sus redes sociales?

Karol G publicó en su cuenta oficial de TikTok un video en el que aparece realizando una rutina de ejercicio. El contenido hace parte de las publicaciones que la artista comparte en sus redes sociales, donde muestra actividades relacionadas con su vida diaria.

En el clip, la cantante acompaña las imágenes con un mensaje que no pasó desapercibido.

“CAMPEONAAAAA ! Never Quitttt 🔥”,

La frase, que en español traduce “CAMPEONAAAAA! Nunca te rindas 🔥”, generó distintas interpretaciones entre los usuarios.

Algunos internautas señalaron que podría leerse como un mensaje de resiliencia en medio de su ruptura con Feid, mientras que otros consideran que simplemente hace parte del contexto del video que Karol G compartió en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Karol G sobre el ejercicio?

Karol G ha señalado en diferentes ocasiones que el ejercicio hace parte de su rutina habitual y lo asocia con la salud mental, emocional y física. Según lo que ha compartido, la actividad física le permite liberar estrés y mantener una sensación de estabilidad en su día a día.

Karol G habla sobre el ejercicio en su vida / (Foto de AFP)

La artista también ha explicado que su enfoque no está únicamente en cambios físicos, sino en el desarrollo de disciplina y bienestar general. En sus entrenamientos incluye ejercicios como pesas, cardio, crossfit, saltos de cuerda y boxeo, según lo que ha mostrado en redes sociales.

Adicionalmente, Karol G ha mencionado que enfrenta resistencia a la insulina, condición que influye en su metabolismo y en los cambios de peso. Por esta razón, ha señalado que el ejercicio y la alimentación hacen parte de su rutina de cuidado personal.

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¿Qué ha dicho Karol G sobre su gira “Viajando por el Mundo - Tropitour”?

Karol G anunció su gira mundial “Viajando por el Mundo - Tropitour”, que tiene previsto iniciar el 24 de julio de 2026 en Chicago. Posteriormente, se confirmó la ampliación del tour a más de 60 presentaciones en estadios de América y Europa.

Según la información difundida, la gira incluye países como Estados Unidos, Canadá, varios países de Latinoamérica y ciudades europeas como Madrid. Entre las paradas mencionadas también se encuentran Bogotá, Medellín, Miami y Los Ángeles.

Karol G anunció su gira mundial “Viajando por el Mundo - Tropitour” / (Foto de AFP)

La expansión del tour se dio luego del registro de ventas que superó los 2 millones de boletos en los primeros días, lo que llevó a la adición de nuevas fechas en diferentes ciudades.

El anuncio del recorrido también generó conversación por la inclusión y ajustes en el listado inicial de ciudades, lo que fue comentado por seguidores en redes sociales.