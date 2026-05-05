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Alexa Torrex reaccionó al ver su primer video en redes sociales; así lucía la cucuteña en sus inicios

Alexa Torrex se conmovió al ver su primer video en plataformas digitales, reviviendo la ilusión con la que empezó su carrera.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex lloró al recordar sus inicios.
Alexa Torrex lloró al recordar sus inicios en las redes sociales. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas al recordar sus inicios en las plataformas digitales tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex habló de su trayectoria.
Alexa Torrex habló de su trayectoria en las plataformas digitales. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Alexa Torrex al ver el primer video que subió a las plataformas digitales?

En medio de una entrevista con los medios aliados del Canal RCN, a la influenciadora le mostraron el video con el que dio inicio a su sueño de ser una creadora de contenido.

La cucuteña expresó que aún no puede creer hasta dónde ha llegado en el entretenimiento y que se siente muy orgullosa de alcanzar el top 10 de la competencia.

Torrex afirmó que tuvo que pasar por muchos momentos difíciles en su trayectoria y que su mejor momento acaba de comenzar.

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¿Alexa Torrex y Tebi terminaron su relación sentimental tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

La exparticipante también ha hablado de su vida sentimental diciendo que tiene conversaciones pendientes con Jhorman Toloza y Tebi, pero que en este momento quiere tomar las riendas de sus redes y acoplarse a lo que está pasando con ella entre los internautas.

Mientras tanto, el nuevo ciclo comenzó en la casa más famosa del país, dejando a Valentino Lázaro como el líder y asegurando su puesto en el top 6 del juego.

Asimismo, Violeta Bergonzi anda de visita en la competencia en la semana VIP, donde los participantes tendrán que atender como en un hotel a los diferentes invitados que llegarán durante la semana.

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Esa atención les valdrá unos puntos que les servirán en la prueba de beneficio y castigo que será individual.

Alexa aseguró que quiere enfocarse en sus redes sociales, fortalecer su contenido y aprovechar la visibilidad que le dio el programa.

Su prioridad, según lo expresó, es consolidar su marca personal. También reveló que no sabe si apoyará a Tebi o a Alejandro Estrada en caso de que ambos lleguen a la recta final del programa.

Para la cucuteña, esa decisión será difícil porque mantiene vínculos con los dos, pero prefiere que sea su comunidad digital la que tenga la última palabra sobre a quién respaldar.

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