Jhorman Toloza ya tendría regalo para Alexa Torrex y Tebi Bernal: “que viva el amor”

Alexa Torrex fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, el pasado domingo 3 de mayo y desde su salida de la competencia, el público se pregunta qué pasara con ella y su relación con Tebi Bernal.

Pero así mismo, hay dudas de cuándo se volverá a ver con Jhorman Toloza, su exprometido, a quien le terminó en vivo tras conocer por un congelado que afuera él se estaba viendo como el “cachón” por su cercanía con el deportista.

Sin duda, uno de los reencuentros más esperados es el de esta expareja, por eso, sus seguidores están pendientes de cuándo será el día en el que se vean y solucionen lo ocurrido dentro de la competencia.

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Por su lado, Jhorman ya reveló que se fue de su casa en la que vivía con la exparticipante del reality y recientemente sorprendió con una controversial historia.

¿Cuá fue la controversial historia de Jhorman Toloza sobre un regalo supuestamente para Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Jhorman Toloza se pronunció en redes sociales tras la eliminación de Alex Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026 y volvió a revelar que la amó mucho, pero que su salida era culpa de su familia por cómo estaban manejando la situación desde afuera.

El supuesto regalo de Jhorman Toloza para Alexa y Tebi. (Foto / Canal RCN)

Además, ha dado detalles de cómo ha vivido estas primeras horas tras salir de su hogar junto a su perrita, e incluso publicó una imagen de cuando iba en el carro de mudanza.

Sin embargo, la historia que destapó una ola de comentarios fue la que publicó en horas de la tarde de este martes 5 de mayo, en la cual subió una foto de unas prendas de “enamorados” con unos dibujos.

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En la imagen, el exprometido de Alexa escribió: “Ya tengo un par de personas a quien regalarle esto. ¡Qué viva el amor!”

Para muchos, esto fue una contundente indirecta para la exparticipante y para Tebi Bernal.

Jhorman Toloza ya tendría regalo para Alexa y Tebi. (Foto / Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza tras su eliminación de La casa de los famosos?

Alexa Torrex dijo en los programas matutinos de Canal RCN que, lo que ella sentía por Tebi Bernal era real y que, esperaría a que él salga para ver qué puede suceder en la vida real.

En cuanto a Jhorman Toloza, aunque no mencionó directamente su nombre, dejó claro que “tenía cosas que resolver”, pues sabe que se debe una conversación con su ex.