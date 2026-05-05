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Jhorman Toloza lanza fuerte indirecta y redes la relacionan con Alexa Torrex: "falsa, mentirosa"

Jhorman compartió un video con fuerte mensaje que usuarios vinculan con su ruptura con Alexa Torrex

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jhorman Toloza lanza fuerte indirecta y redes la relacionan con Alexa Torrex
Jhorman Toloza lanza fuerte indirecta y redes la relacionan con Alexa Torrex (Foto Canal RCN)

Jhorman Toloza vuelve a estar en el centro de la conversación digital por sus publicaciones tras la ruptura con Alexa Torrex.

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Desde la salida de la creadora de contenido de La casa de los famosos Colombia, el también influencer ha compartido varios mensajes que sus seguidores interpretan como indirectas hacia su expareja.

En los últimos días, Jhorman ha hablado de situaciones relacionadas con el fin de su relación y su proceso de mudanza. A esto se suman publicaciones que han generado reacciones por el tono de sus mensajes.

Jhorman Toloza lanza contundente mensaje sobre Alexa Torrex
Jhorman Toloza lanza contundente mensaje sobre Alexa Torrex (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex?

En una de sus más recientes publicaciones, Jhorman compartió un video tomado de una cuenta de una psicóloga, en el que se habla sobre la importancia de reconocer señales como parte del amor propio.

El contenido utiliza una escena de Hércules, donde el personaje Filoctetes advierte a Hércules sobre Megara, señalando que no es quien aparenta ser y que lo está engañando.

En el fragmento, se utilizan calificativos fuertes para referirse al personaje, lo que llevó a muchos usuarios a interpretar la publicación como una indirecta hacia Alexa.

Aunque Jhorman no mencionó directamente a su expareja, el contexto en el que compartió el video hizo que las redes asociaran el mensaje con la relación que ambos tuvieron y su reciente ruptura.

“Ella es un fraude [...] Ella está jugando contigo [...] Ella nunca te amó [...] No es más que una inmunda, salfa, mentirosa víbora”, dice Phil.

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¿Qué más ha compartido Jhorman Toloza sobre su ruptura con Alexa Torrex?

Además de este tipo de contenido, Jhorman ha mostrado parte del proceso personal que atraviesa tras la separación.

En sus redes ha documentado aspectos de su mudanza, luego de salir de la casa que compartía con Alexa.

También ha publicado mensajes en los que hace referencia a la relación entre Alexa y Tebi Bernal dentro del reality. En algunos casos, ha mencionado que espera que continúen juntos fuera del programa, comentarios que varios usuarios han interpretado como irónicos.

Por otro lado, el creador ha compartido reflexiones sobre su presente, asegurando que está enfocado en su bienestar y en seguir adelante.

Sin embargo, sus publicaciones continúan generando debate entre quienes lo apoyan y quienes consideran que debería cerrar este capítulo.

Jhorman compartió un video con fuerte mensaje que usuarios vinculan con su ruptura con Alexa Torrex
Jhorman compartió un video con fuerte mensaje que usuarios vinculan con su ruptura con Alexa Torrex (Foto Canal RCN)
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