Jhorman Toloza llamó la atención al revelar nuevos motivos de su ruptura con Alexa Torrex

La relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex volvió a ser tema de conversación luego de que el creador de contenido diera nuevas declaraciones sobre su ruptura en redes sociales.

¿Qué ha dicho Alexa Torrex de su relación con Jhorman Toloza?

La situación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza tomó un rumbo distinto tras la salida de la influencer de La casa de los famosos Colombia el 3 de mayo de 2026. Desde entonces, ambos han compartido versiones que permiten entender el estado actual de su vínculo.

Por parte de Alexa, sus declaraciones han sido claras. En sus primeras apariciones fuera del reality, mencionó que necesita resolver asuntos pendientes y que considera necesario hablar tanto con Jhorman como con Tebi Bernal, con quien tuvo cercanía dentro del programa.

Alexa Torrex habla de su relación con Jhorman Toloza / (Foto del Canal RCN)

También se conoció que la influenciadora habría decidido finalizar la relación para evitar que continuaran los enfrentamientos y comentarios externos que surgieron durante su participación en el formato televisivo.

Al ser consultada sobre sus sentimientos, respondió que no tiene claridad y que necesita tiempo fuera del encierro para procesar lo ocurrido.

Mientras tanto, Jhorman Toloza confirmó en redes sociales el fin de la relación de tres años. El 4 de mayo anunció que se mudaba del hogar que compartían, señalando que cerraba un capítulo en su vida.

A pesar de las tensiones, le envió buenos deseos, pero cuestionó comentarios de su entorno familiar y publicaciones en redes, afirmando que tiene información que podría cambiar la percepción pública.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su ruptura con Alexa Torrex?

Toloza ha sido directo al hablar sobre los motivos que llevaron al fin de la relación. Según explicó, uno de los factores principales fue el comportamiento de Alexa, especialmente por su cercanía con Tebi, lo que habría influido en su decisión de cancelar el compromiso matrimonial.

Además, se refirió a conflictos con la familia de Alexa, señalando que existen diferencias que no lograron resolverse. También negó acusaciones de infidelidad y de manejo inadecuado de recursos, afirmando que se trata de versiones que, según él, buscan afectar su imagen.

Como parte de este proceso, indicó que decidió enfocarse en su bienestar personal, iniciando una nueva etapa tras dejar la vivienda que compartían. En medio de esta transición, también ha utilizado sus redes sociales para expresarse de forma más relajada.

El 5 de mayo publicó un video en el que hacía la mímica de un audio donde le preguntaban por las razones de la ruptura. En el clip, respondió entre risas que la relación terminó porque él es cristiano y ella “el demonio”.

Este comentario generó múltiples reacciones entre los internautas, quienes afirman que podría reflejar el estado actual de la relación y la ausencia de posibilidades de reconciliación.

Mientras tanto, el tema sigue generando conversación en plataformas digitales, donde seguidores de ambos continúan analizando cada declaración y publicación relacionada con su historia.