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Así reaccionó Jhorman Toloza tras escuchar que Alexa Torrex quiere hablar con él; ¿qué dijo?

Jhorman Toloza rompió el silencio y reveló si estaría dispuesto a hablar con Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza reaccionó tras escuchar que Alexa Torrex quiere hablar con él
Jhorman Toloza escuchó que Alexa Torrex quiere hablar con él / (Fotos del Canal RCN)

Alexa Torrex habló tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026 y dejó claro que tiene pendiente una conversación con Jhorman Toloza. Sin embargo, el creador de contenido no dudó en revelar su posición al respecto.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza tras su salida de La casa de los famosos?

Luego de su eliminación, Alexa Torrex concedió una entrevista con Canal RCN en la que se refirió a las decisiones que tomará fuera del reality. Entre los temas que abordó, mencionó que tiene pendiente una conversación con Jhorman Toloza, aunque aclaró que no será inmediata.

Según explicó, su prioridad es hablar primero con Tebi Bernal, con quien también tuvo un vínculo durante la competencia. Esta decisión llamó la atención de los internautas, quienes interpretaron que busca aclarar varios aspectos su relación.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza tras su salida de La casa de los famosos?
Alexa Torrex reveló que hablará con Tebi Bernal tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Además, aseguró que se siente confundida frente a lo ocurrido dentro del programa. También mencionó que no se arrepiente de sus decisiones dentro del formato, incluyendo su cercanía con Tebi.

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¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a las declaraciones de Alexa Torrex?

Tras las declaraciones de Alexa, Jhorman Toloza reaccionó en comentarios de redes sociales con un mensaje corto que llamó la atención de quienes siguen el programa.

Allí dejó claro que no planea hablar del tema por ahora. No es la primera vez que marca distancia, ya que en otras ocasiones ha mencionado que no contempla retomar el vínculo con Alexa.

"Nuuuuu, yo no quiero hablar", dijo.

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¿Por qué Jhorman Toloza no quiere hablar con Alexa Torrex?

Jhorman ha venido explicando su postura en distintos momentos y apunta a varias razones. Entre ellas, menciona diferencias que tuvo con la familia de Alexa estaba en el reality.

¿Por qué Jhorman Toloza no quiere hablar con Alexa Torrex?
Jhorman Toloza reveló que no quiere hablar con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

También ha dicho que no está de acuerdo con la cercanía que tuvo con Tebi Bernal durante el programa. Según ha dado a entender, ese tipo de dinámicas no coinciden con lo que él esperaba ni con su forma de ver la relación que tenían antes del reality.

Otro punto que ha generado comentarios es que no se considera una segunda opción. Según ha dado a entender, en algún momento se sintió así y, por esa razón, prefiere no retomar el contacto.

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