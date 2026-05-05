La visita de Violeta Bergonzi no pasó desapercibida dentro de La casa de los famosos Colombia. La ganadora de Masterchef Celebrity 2025 llamó la atención al hablar sobre el 'shippeo' de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

¿Por qué Violeta Bergonzi ingresó a La casa de los famosos Colombia?

El ingreso de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia se dio como parte de una invitación especial realizada por parte de El Jefe del programa. La creadora de contenido llegó al reality para influír en las relaciones de los participantes.

Violeta Bergonzi visitó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante la mañana del 5 de mayo, la llegada de Bergonzi tomó por sorpresa a todos. Cuando se abrió la puerta de la casa, las reacciones fueron inmediatas, ya que no esperaban su presencia en ese momento del juego.

Cabe destacar que, entre los participantes que conforman el top 7 del reality se encuentran: Alejandro Estrada, Campanita, Tebi Bernal, Mariana Zapata, Beba de la Cruz, Valentino Lázaro y Juanda Caribe.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Uno de los momentos más comentados se dio cuando Violeta Bergonzi habló directamente del vínculo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. En medio de la conversación, tomó los zapatos de Mariana y afirmó que tenían mal olor, lo que generó reacciones inmediatas dentro de la casa.

Además, lanzó un comentario dirigido a Juanda al decirle que aún estaba a tiempo de tomar distancia; en ese momento, Alejandro Estrada intervino y, entre risas, comentó que lo del mal olor tendría solución, insinuando que podría ayudar a Mariana con la situación.

A partir de ahí, Violeta afirmó que ya era tarde para ayudarle a Mariana, pues, según dijo, Juanda Caribe ya estaría cumpliendo ese rol, y destacó que las miradas entre ambos evidenciaban la cercanía que han mostrado dentro de la casa.

Violeta Bergonzi habló de la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

Incluso, entre risas, mencionó que, la última vez que la miraron así, terminó embarazada a los tres meses, lo que generó múltiples risas entre los participantes del reality.

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¿Cómo reaccionaron Juanda Caribe y Mariana Zapata a las palabras de Violeta Bergonzi?

Tras los comentarios de Violeta Bergonzi, Juanda Caribe y Mariana Zapata no pasaron desapercibidos en el momento. Ambos reaccionaron frente a lo dicho, lo que generó más comentarios dentro y fuera de la casa.

Por su parte, Mariana reaccionó en el momento y aseguró que lo del supuesto mal olor no era cierto, mientras Juanda Caribe se lo tomó con humor y ambos se rieron de los comentarios de Violeta.

"Eso es mentira, eso es mentira", dijo.

El momento se sumó a la lista de situaciones que han alimentado “shippeo” entre Juanda y Mariana, tema que continúa siendo comentado en redes sociales. Mientras tanto, la dinámica del programa sigue dejando nuevas escenas que mantienen la atención de la audiencia.