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Jhorman Toloza responde de manera tajante a Alexa Torrex: “yo no soy segundón de nadie”

Jhorman reaccionó a las declaraciones de Alexa y dejó claro que no será una segunda opción en su vida

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
“No soy plato de segunda mesa”: Jhorman responde a Alexa tras sus declaraciones
“No soy plato de segunda mesa”: Jhorman responde a Alexa tras sus declaraciones (Foto Canal RCN)

Jhorman Toloza volvió a pronunciarse sobre su ruptura con Alexa Torrex, luego de las declaraciones que dio la cucuteña tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

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El tema de su vida sentimental sigue generando conversación, especialmente por la forma en la que terminó su relación dentro del programa.

Alexa ingresó al reality comprometida con Jhorman, pero durante la competencia decidió dar por finalizada esa relación tras comenzar a desarrollar un vínculo con Tebi Bernal.

Jhorman Toloza le responde a Alexa y deja clara su postura: “no soy segundón”
Jhorman Toloza le responde a Alexa y deja clara su postura: “no soy segundón” (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex con respecto a su vida amorosa?

Tras su eliminación, Alexa habló en una entrevista sobre lo que viene para su vida personal. Allí aseguró que no se arrepiente de lo que vivió con Tebi dentro del reality, aunque reconoció que esa relación pudo haber influido en su desempeño dentro del juego.

También explicó que su intención es esperar a que Tebi termine su participación para poder hablar con él y definir si lo que ocurrió entre ellos tiene futuro fuera de la competencia.

Alexa Torrex reveló que quiere hablar primero con Tebi sobre su futuro amoroso
Alexa Torrex reveló que quiere hablar primero con Tebi sobre su futuro amoroso (Foto Canal RCN)

Además, dejó claro que tiene una conversación pendiente con Jhorman. Según dijo, primero quiere aclarar lo que siente y lo que pasó con Tebi antes de sentarse a hablar con su exprometido, ya que ha conocido versiones sobre situaciones que ocurrieron mientras ella estaba dentro del programa.

Alexa reconoció que se siente confundida frente a este panorama, lo que aumentó la expectativa sobre lo que podría suceder cuando todos estén fuera del reality.

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¿Cómo respondió Jhorman Toloza a las declaraciones?

Las palabras de Alexa no pasaron desapercibidas para Jhorman, quien reaccionó directamente en redes sociales. El creador de contenido fue claro en su postura y dejó ver su inconformidad con la idea de ser una opción secundaria en la vida de su expareja.

En su mensaje, aseguró que no está dispuesto a ocupar un segundo lugar y que, si ella si quiere ser "segundona" que se vaya con Tebi Bernal.

Su respuesta fue interpretada por muchos como una postura firme frente a lo ocurrido, dejando claro que, al menos por ahora, no contempla una reconciliación en esos términos.

“Jajajaja hablar primero con Tebi 😂, mira esta conmigo vas a hablar, yo no soy segundón de nadie, si Ud lo es vaya busque al mozito conmigo No. Yo si me doy a respetar”

La interacción entre ambos sigue generando reacciones en redes sociales, donde los usuarios se mantienen atentos a cada nuevo mensaje sobre esta historia que continúa desarrollándose fuera de la casa.

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