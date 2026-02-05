Karol G se suma a la lista de celebridades con dobles en la vida real, luego de que una joven colombiana llamara la atención en redes sociales al compartir videos en los que muestra su gran parecido con 'La Bichota'.

¿Quién es la joven colombiana que tiene un parecido con Karol G?

El nombre de Dahianag se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente en TikTok, luego de que sorprendiera a sus más de 3 millones de seguidores al mostrar su gran parecido con la cantante paisa Karol G.

Karol G tiene su doble perfecta y es una joven colombiana. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

La joven de 23 años ha ganado notoriedad en la plataforma por crear contenido interpretando canciones de la artista de 'Se puso linda', lo que ha reforzado la atención que recibe en cada publicación.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su contenido es la similitud de sus rasgos faciales con la intérprete original, ya que incluso utiliza una peluca rubia acompañada de una pañoleta para acercar aún más su apariencia a la de la cantante.

En uno de sus videos, Dahianag explicó las razones por las que disfruta personificar a Karol G.

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¿Por qué a Dahianag le gusta ser la doble exacta de Karol G?

La creadora de contenido explicó que para ella es un privilegio interpretar a la cantante colombiana, y señaló que desde que comenzó a hacerlo se ha sentido más segura e incluso más motivada para seguir adelante.

La doble de Karol G expresó que la interpreta porque la considera una fuente de inspiración y motivación. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

Asimismo, destacó que Karol G, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo, ha sido una figura influyente a través de su música, no solo en ella, sino también en muchos fans que la admiran.

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¿Cómo reaccionaron en redes a la doble de Karol G?

Usuarios de esta plataforma dejaron ver su opinión al respecto sobre el parecido de la joven con Karol G, expresando que, sin duda, su parecido es asombroso.

Otros, incluso, mencionaron que la joven llegó a confundirlos, pues pensaban que era la misma artista con una cuenta alterna.