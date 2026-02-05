King Urbano se pronunció tras difundir rumores de Sonia Restrepo y Ciro Quiñónez: "pido disculpas"

La polémica alrededor de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, y Ciro Quiñónez tuvo un nuevo capítulo luego de que el creador de contenido conocido como King Urbano se refiriera a los rumores que lo posicionaron como creador de la información.

¿Qué rumores había sobre Sonia Restrepo y Ciro Quiñónez?

En redes sociales circularon publicaciones sobre una supuesta relación entre Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, y Ciro Quiñónez. Estos contenidos, que no contaban con confirmación oficial, se replicaron rápidamente en diferentes cuentas.

En redes circulan rumores sobre Ciro Quiñónez y Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Freepik)

La situación generó conversación digital y llevó a que los nombres de los involucrados fueran tendencia en algunos espacios, mientras crecía la discusión sobre la verdad de la información.

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¿Qué dijo King Urbano sobre los rumores de Ciro Quiñónez y Sonia Restrepo?

King Urbano se pronunció tras la polémica por los rumores que involucraban a Sonia Restrepo y Ciro Quiñónez, y aseguró que la información fue publicada sin verificación previa.

El creador de contenido explicó que se dejó llevar por lo que circulaba en redes sociales y reconoció que no investigó antes de difundir la publicación. También señaló que Ciro Quiñónez se comunicó con él para aclarar que lo dicho no era cierto y pedir mayor responsabilidad al compartir este tipo de contenidos.

King Urbano se pronunció sobre los rumores de Ciro Quiñónez y Sonia Restrepo / (Foto de Freepik)

El hombre ofreció disculpas públicas, afirmando que no fue su intención afectar el nombre de las personas involucradas. Así mismo, reiteró que la situación le deja una lección sobre la importancia de verificar la información antes de publicarla en redes sociales.

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¿Qué dijo Ciro Quiñónez tras el pronunciamiento de King Urbano?

Ciro Quiñónez reaccionó posteriormente al pronunciamiento del creador de contenido, destacando el apoyo recibido durante el proceso de aclaración. En sus palabras, resaltó la importancia de verificar la información antes de compartirla.

"Gracias a todos los que nos apoyaron porque así fue muy fácil ubicar y poder lograr que este creador se retractara y así dejar el nombre de todos los afectados en limpio", escribió.

El artista señaló que este tipo de situaciones pueden afectar la reputación de las personas involucradas y reiteró su llamado a la prudencia en redes sociales. También agradeció a quienes colaboraron para esclarecer lo ocurrido.

El caso dejó sobre la mesa una discusión en redes sobre la responsabilidad de los creadores de contenido al momento de difundir información sin confirmar.