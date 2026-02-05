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Juanda Caribe dice que, si gana La casa de los famosos Colombia, el premio será para Sheila

Juanda Caribe llamó la atención al dedicar un emotivo mensaje a Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe dice que, si gana, el premio será para Sheila
Juanda Caribe habla de ganar La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Un mensaje dentro de La casa de los famosos Colombia volvió a poner en el centro de la conversación la relación entre Juanda Caribe y Sheila. En esta ocasión, el creador de contenido realizó una dedicatoria que no pasó desapercibida.

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¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La relación entre Sheila y Juanda Caribe atravesó una ruptura que se hizo pública a finales de abril de 2026. Aunque al inicio ella mostró apoyo durante su participación en La casa de los famosos Colombia, con el paso de las semanas confirmó que la relación terminó.

¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?
Sheila Gándara habló de su historia con Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

Según lo que expresó en sus redes sociales, Sheila indicó que le dio una segunda oportunidad que no tuvo el resultado esperado. Además, señaló que, durante su vínculo, hubo situaciones que afectaron el desarrollo de un embarazo.

Entre los factores que marcaron este momento también se mencionan comentarios de los internautas sobre la cercanía de Juanda con Mariana Zapata, así como rumores de infidelidad que circularon en redes sociales tras su ingreso al reality.

Actualmente, Sheila ha tomado distancia del tema y ha pedido no ser vinculada a nuevas discusiones relacionadas con el comediante.

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¿Qué ha dicho Sheila sobre Juanda Caribe tras la ruptura?

Tras confirmar el final de la relación, Sheila compartió varios mensajes en sus redes sociales en los que dejó clara su postura. Allí reiteró que la relación no continuará y que su decisión es definitiva.

¿Qué ha dicho Sheila sobre Juanda Caribe tras la ruptura?
Sheila habla sobre Juanda Caribe tras la ruptura / (Foto del Canal RCN)

Además, enfatizó que su prioridad actual es su hija y sus proyectos personales. En ese mismo sentido, eliminó contenido relacionado con la relación en sus redes sociales y pidió respeto por su privacidad en este proceso.

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¿Qué mensaje envió Juanda Caribe a Sheila en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la competencia, Juanda Caribe se dirigió a la cámara para enviarle un mensaje a Sheila. El influencer expresó agradecimiento y aseguró que mantiene sentimientos hacia ella, destacando el apoyo que ha recibido.

"Quería expresarte, Sheila, que todo el amor para ti, todo lo bueno, que sigo queriéndote, que sigo amándote, que sigo firme aquí, que estoy firme contigo como siempre te digo", dijo.

Durante ese momento, también afirmó que, en caso de ganar el reality, el premio sería para ella y que no tiene pretensiones económicas personales, sino que su motivación está centrada en el logro dentro del programa.

"Si yo me llego a ganar esta vaina, esa maleta es para ti, haz lo que quieras con eso", destacó.

También habló de su proceso, haciendo una comparación con su paso por MasterChef Celebrity, donde alcanzó el sexto lugar. Explicó que actualmente se encuentra cerca de igualar ese resultado en La casa de los famosos Colombia, al ubicarse entre los participantes que siguen en la recta final.

En ese sentido, señaló que su objetivo es avanzar una etapa más para superar su propia marca en televisión.

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